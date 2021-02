Cenace anuncia que habrá apagones nocturnos en estos estados

www.guerrerohabla.com



El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó a través de redes sociales que se llevarán a cabo cortes de carga de manera rotativa y aleatoria en al menos 12 estados de la República tras la alta demanda energética y el reciente apagón en el norte del país.



Los estados que se verán afectados son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas a partir de las 18:00 horas.



El corte aleatorio de energía se realizará "a partir de las 18:00 h y hasta las 23:00 h (hora centro), ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país", señaló el Cenace.



Por otra parte, se invitó a todos los sectores de la población a tomar medidas preventivas ante la afectación del suministro eléctrico. Algunas de las recomendaciones son las siguientes:



Apagar las luces que no se estén utilizando. Desconectar los dispositivos que no se requieran. Cerrar cortinas y persianas para conservar el calor. Disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales