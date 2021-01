Censura global

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha advertido –luego del cierre de la cuenta de twitter del presidente estadunidense Donald Trump por incitar al asalto al Capitolio-, del riesgo de revivir la censura como en la Inquisición y del riesgo global de que el poder económico que maneja ’las benditas redes sociales’ ejerza una influencia definitiva sobre el mundo.

Y ha llamado a reflexionar sobre ese riesgo y pensar en alternativas de comunicación, para evitar silenciar a las voces disidentes o al derecho de réplica o a la disidencia, pues no es posible establecer el pensamiento único ni acallar a los que están en desacuerdo. Trump también ha advertido esos riesgos y anuncia la posibilidad de crear su propia plataforma ’pues no me van a silenciar’.

A ocho días de dejar el poder, el republicano hizo su primera aparición pública después de la irrupción en la sede del Poder Legislativo estadunidense, en Álamo, en la frontera con México, donde reconoció en el tabasqueño ’un gran caballero, amigo mío, que ama a su país y a EU’, y esa última visita al fracasado muro fronterizo, coincidió con un nuevo intento de censura.

Ahora es el INE que en voz de su consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, anunció que, de acuerdo a la Ley, se limitarán las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional, en aras de la equidad ante el proceso electoral del 2021, lo cual fue considerado por el presidente de México como un acto de censura y de limitante a la libertad de expresión.

TURBULENCIAS

No se prohíben las mañaneras

El consejero presidente Córdova Vianello indicó que de ninguna manera se pretende coartar la libertad de expresión ni las conferencias de prensa, sino que se trata de cumplir con la Ley que establece que tres meses antes no se deben promover actos de propaganda a las obras oficiales y esas son, en esencia, las mañaneras. Si la Ley y la equidad electoral establecen límites y acciones de equidad, es importante destacarlo: en la nueva época se impugna al presidente con la Ley en la mano y éste responde de la misma manera. Hará uso de sus derechos…Esto no se había visto en las últimas décadas. El funcionario, aun cuando se tratara –que no lo había- de un organismo autónomo, que enfrentara al jefe de la Nación y éste se enfrentara al funcionario. Son ya hechos incontrovertibles de la transformación que vive el país…Llegaron y de inmediato se distribuyeron las vacunas Pfizer a 25 estados de la República y hay un plazo de cinco días para aplicarlas al personal de primera línea del sector salud, biológicos que han causado una nueva y estéril polémica acerca de sus costos, eficacia y reacciones secundarias, pues lo importante es la salud a nivel mundial ante el virus que arrasa familias y llega a las comunidades más remotas del mundo. La variante de covid-19 lo mismo está en el Amazonas que en Matamoros, aunque hay quienes aseguran que sus fronteras son impenetrables, como lo dijo el gobernador de Veracruz, vecino de Tamaulipas, que la variante no puede aterrizar en el estado jarocho porque no hay vuelos entre el estado y el Reino Unido; pero se olvida, o no conoce, que Veracruz tiene vuelos directos con ciudades estadunidenses y es fronterizo por Tamaulipas…Desde su confinamiento, el gobernador Alejandro Murat anunció que en coordinación con la Sedena de inmediato se iniciará la aplicación de las vacunas que llegaron ayer al aeropuerto internacional ’Benito Juárez’ de Santa Cruz Xoxocotlán…

