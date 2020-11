Censura Manuel Lapuente ’soberbia’ de ‘Ratones Verdes’

+Con Tata tienen 20 victorias en 22 partidos



+’Pero falta mucho’, alerta el técnico, campeón en Copa Confederaciones 1999



+Aunque, elogia, ’Tri va bien con Martino’



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Manuel Lapuente, 76 años de edad, técnico campeón con los Ratones Verdes en Copa Confederaciones 1999, elogió el trabajo de Gerardo Martino al frente del Tricolor. Argumentó que se han ganado bien los partidos amistosos desde que asumió el banquillo hace dos años.



Pero, aclaró, ’no podemos cantar vuelo.»



Y alertó:



«Vamos bien y todavía falta mucho.’



El ex timonel de la selección nacional consideró que ’no debemos ser exagerados con los resultados obtenidos.’



Sólo, aclaró, ’podemos decir que el equipo va bien. Pero aún faltan ajustes, como la incorporación adecuada de los laterales y trabajar en la buena definición, si van a atacar háganlo con todo.»



Si bien la selección mexicana venció a Corea del Sur y a Japón en la fecha FIFA más reciente, durante los encuentros sufrió en la primera parte, en la que se les negaba el gol a los atacantes Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Jesús Corona. Fue hasta el complemento cuando lograron concretar.



Desde que Martino asumió el cargo al frente del Tri, tiene récord de 22 juegos disputados. De ellos, 20 han sido victorias, una derrota y un empate.



Detalles por corregir



Para Lapuente, corregir y alcanzar una buena definición sólo es cuestión de práctica, pero también se debe trabajar en la mentalidad de los jugadores.



«Se tienen que quitar la soberbia. Por llegar a la portería o generar peligro no se pueden confiar, primero se anota y después se festeja», criticó.



No obstante, dejó claro que pese a las fallas frente al arco, es un paso adelante crear esas jugadas. Recalcó la importancia de mejorar en este aspecto.



Porque, sostuvo, «en un torneo oficial o en un Mundial sería una falta grave, de gran costo; recuerden, ya nos pasó con Alemania (en Francia 1998).»



Aseveró que aunque los duelos amistosos le permiten al técnico hacer un análisis para conformar al 11 inicial, «los futbolistas deben ser conscientes de que van a ganarse su puesto en el equipo y para hacerlo deben darlo todo, sólo así el entrenador les tendrá confianza.»



Aplaudió que Martino haya exigido encuentros con rivales importantes, los cuales no vinieron a entregarse, y que la Federación Mexicana de Futbol haya aceptado hacer estos partidos al recordar cuando el Tricolor, bajo su mando, ganó la Copa Confederaciones de 1999.



’En ese entonces hicimos varias giras internacionales. Lo que yo busqué se consiguió y ahora puede ser más fácil. Antes de la Confederaciones fuimos a Sudamérica, luego a Riad (Arabia Saudita) y Estados Unidos.’