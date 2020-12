Centro Vacacional Oaxtepec albergue para COVID-19

EL CENTRO VACACIONAL DEL IMSS SERA A PARTIR DE HOY UN ALBERGUE PARA ENFERMOS NO GRAVES DE COVID-19, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PARA CORTAR LA CADENA DE COBTAGIOS



+Inician vacaciones alumnos de educación media superior



+El ISSSTE recibe dos premios internacionales por servicios



El Centro Vacacional Oaxtepec, del Estado de Morelos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) albergará a partir de hoy a derechohabientes enfermos de COVID-19 no graves, quienes recibirán cuidados médicos durante la cuarentena; la finalidad es cortar las cadenas de contagio y no exponer a sus familiares que presenten alguna comorbilidad.



La captación de estos pacientes será a través de los módulos de enfermedades respiratorias o Triage Respiratorio de las unidades médicas del IMSS en la Ciudad de México, donde se les realizará una prueba de confirmación rápida de COVID-19.

Si el paciente cumple con los criterios señalados, serán invitados a confinarse en el albergue, que en coordinación con el Centro Vacacional Oaxtepec llevarán a cabo el registro correspondiente para recibir a los pacientes en una fecha y hora programada con anticipación.



El IMSS reconvirtió el Centro Vacacional Oaxtepec con el objetivo de brindar estancia -durante el periodo de la enfermedad- a trabajadores y derechohabientes confirmados con COVID-19 en condición estable y sin comorbilidades.



En la primera etapa que inicia el lunes 21 de diciembre, el Centro Vacacional Oaxtepec recibirá a los primeros 20 pacientes, quienes tendrán, sin costo, los servicios de hospedaje, alimentación, actividades de resiliencia, lavandería y limpieza, entre otros, así como cuidados del personal médico y de enfermería las 24 horas, para seguimiento en un ambiente amigable que propicie la recuperación.



Como parte del Plan de Resiliencia en Albergues, los pacientes recibirán orientación sobre regulación emocional, estimulación cognitiva, redes de apoyo, actividad física, así como de cultura y recreación.



Entre los criterios para poder acceder a estos servicios están: tener entre 18 y 50 años de edad, presentar síntomas leves de COVID-19 de manejo ambulatorio – no amerita hospitalización -, habitar con personas consideradas de alto riesgo o no tener condiciones de aislamiento domiciliario, no requerir cuidados médicos especiales, o ser personas con discapacidad independientes, entre otros.



El tiempo de aislamiento en el Centro Vacacional Oaxtepec será de 14 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas del padecimiento, si al cumplir ese periodo ha cursado sin fiebre por 72 horas, no requiere uso de medicamentos y si presenta mejoría de los síntomas respiratorios; las salidas serán confirmadas por el médico responsable y notificado a través de protocolos del Instituto.



COMIENZA RECESO VACACIONAL DE INVERNO PARA DE ALUMNOS DE EDUCACION MEDIA



De acuerdo con los calendarios escolares de las instituciones, el periodo vacacional inicia este lunes 21 de diciembre y se reiniciarán actividades en enero de 2021.



Llas clases presenciales sólo se darán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde y si así lo determinan las autoridades estatales.



Hasta el regreso a labores presenciales, los docentes deben establecer contacto con sus alumnos utilizando todo medio a su alcance



La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, informa que, a partir hoy 21 de diciembre, inicia el receso escolar de invierno para más de 5 millones de alumnos y casi 400 mil docentes, de los más de 21 mil planteles públicos y privados, que conforman el nivel medio superior del Sistema Educativo Nacional.



De acuerdo con el Calendario Escolar de cada institución, el periodo vacacional inicia el lunes 21 de diciembre de 2020, y reiniciarán actividades en los primeros días de enero de 2021; estos son algunos de los periodos de receso invernal:



Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM) del 21 de diciembre al 6 de enero.



Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) del 21 de diciembre al 7 de enero.



Colegio de Bachilleres (COLBACH) del 21 de diciembre al 5 de enero.



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) del 23 de diciembre al 8 de enero.



Servicio Nacional de Bachillerato Prepa en Línea SEP: del 21 de diciembre al 4 de enero.



Dirección General de Bachillerato. Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) y Telebachilleratos Comunitarios (TBC) del 21 de diciembre al 7 de enero. (Puede haber variaciones ya que los estados están facultados para hacer ajustes).



Centros de Estudios de Bachillerato y Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas del 21 de diciembre al 6 de enero.



Colegios de Bachilleres Estatales del 21 de diciembre al 11 de enero.



Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del 21 de diciembre al 7 de enero.



Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) del 21 de diciembre al 6 de enero.



La Subsecretaría de Educación Media Superior detalló que el regreso a clases en enero de 2021 será de manera virtual, como lo ha reiterado la autoridad educativa federal. Únicamente se considera el retorno a labores presenciales en los planteles, hasta que el semáforo epidemiológico de las entidades esté en color verde, y si así lo determinan las autoridades estatales.



Por lo que, mientras no haya condiciones para un regreso a labores presenciales, las maestras y maestros deben utilizar todos los medios a su alcance para mantener contacto directo con sus alumnos y garantizar su continuidad educativa.



A partir de enero comenzará, en aquellos estados en semáforo amarillo y de manera opcional, la activación de los Centros de Aprendizaje Comunitario para que las y los alumnos reciban apoyo y asesorías educativas o socioemocionales.



Este proyecto, diseñado junto con el Sector Salud, considera que las autoridades educativas estatales podrán abrir un centro para que, mediante sesiones de 45 minutos, y de manera voluntaria, los estudiantes puedan recibir apoyo para evitar un rezago escolar, asesoría pedagógica y psicoemocional, consulta de libros, trámites escolares, uso de equipo de cómputo, entre otros…..



OTORGA LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSSTE DOS PREMIOS BIENESTAR DE LAS AMÉRICAS 2020



El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibió dos Premios Bienestar de las Américas 2020, otorgados por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) a los programas de la estrategia de atención integral para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y Envejecimiento Saludable, por ser las mejores experiencias de promoción del bienestar de las Américas, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda.



El titular del Instituto señaló que el ISSSTE recibió por parte de la CISS un reconocimiento por los programas de: Acceso a la protección de la salud y seguridad social con igualdad y sin discriminación a las personas LGBTIQPA derechohabientes; atención integral del COVID-19 en adultos mayores, así como por la supervisión y auditoría médica.



’El ISSSTE es una institución de contrastes y si bien tenemos desafíos, tenemos fortalezas importantes’, destacó Ramírez Pineda, al reconocer que la mayor organización de seguridad social del mundo distinguió al Instituto por sus buenas prácticas en beneficio de los 13.5 millones de derechohabientes.



Estas áreas de excelencia y con potencial del ISSSTE, dijo, son un ejemplo de lo que hemos fortalecido en los últimos dos años. Vamos a mejorar y ampliar estas buenas prácticas, además de adoptar otras en diversas áreas del Instituto. ’Vamos a retomar con determinación y firmeza la transformación del Instituto para ofrecer una seguridad social integral y mejorar la atención, tal como lo instruyó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador’, enfatizo.



Al referirse a los programas ganadores de este reconocimiento, Ramírez Pineda explicó que desde el inicio de la pandemia en México, el ISSSTE hizo la reconversión de 112 unidades médicas hospitalarias registradas para atender el COVID-19; incrementó las camas disponibles al pasar de mil 618 a dos mil 581 y el número total de ventiladores creció 150 por ciento.



Se han atendido a más de 55 mil pacientes con este padecimiento, tanto derechohabientes como población general y la ocupación hospitalaria promedio nacional alcanzo 63 por ciento en los momentos más críticos.



De igual manera, a través de la estrategia de Acompañamiento Gerontológico Telefónico (AGT) del Programa de Envejecimiento Saludable, el ISSSTE ha apoyado a 20 mil 785 adultos mayores que se resguardan en casa por la pandemia, a quienes se les aplica pruebas TRIAGE COVID-19, orientación preventiva y canalización a servicios en caso necesario, como parte del apoyo a población vulnerable.



Ramírez Pineda recordó que el ISSSTE fue la primera institución en México en dar acceso a los beneficios de la seguridad social a parejas del mismo sexo, quienes de manera igualitaria y sin distinción, gozan de los 21 seguros, servicios y prestaciones que el Instituto otorga a sus derechohabientes.



En representación del Director General, el Subdirector de Relaciones Internacionales del Instituto, Héctor Santana, participó en la entrega de los Premios Bienestar 2020 de la CISS, la cual se realizó de manera virtual….