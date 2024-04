TOLUCA, Estado de México.- A través del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM), el Gobierno de la entidad brinda servicio gratuito para solucionar los conflictos laborales mediante la celebración de audiencias de conciliación.



Las audiencias pueden solicitarse a través del portal en línea SIDECO: https://cclaboral.edomex.gob.mx, o bien de manera presencial en cualquiera de las cinco sedes ubicadas en los municipios de Toluca, Ecatepec, Texcoco y Tlalnepantla.



Las audiencias son atendidas por conciliadores laborales certificados y se concluyen por medio de la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo y solucionar su conflicto, el cual puede resultar en tres posibles variantes: Convenio de conciliación, Constancia de no conciliación o Falta de interés.



El proceso tiene un tiempo de solución no mayor a 45 días naturales, por mandato de la Ley Federal del Trabajo.



Durante estos procesos conciliatorios la representación legal no es necesaria, sin embargo, en caso de requerirlo la Secretaría del Trabajo, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ofrece asesoría de manera gratuita, tanto para el trabajador como para el patrón.



Hasta la fecha, se han atendido más de 141 mil 488 solicitudes en el CCLEM: 30 mil 470 en Toluca, 72 mil 334 en Tlalnepantla y 38 mil 684 en Ecatepec-Texcoco; de lo anterior, se han logrado 134 mil 275 convenios de conciliación.