CEPTCA reactivará las visitas de supervisión a los centros residenciales.

La Secretaría de Salud de Sinaloa, a través de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), visitará nuevamente los Centros de Rehabilitación para dar cumplimiento a los proyectos del año en curso.



El Dr. Cristhian Aldo Muñoz Madrid, Comisionado Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, mencionó que se retomarán las actividades de supervisión a dichos establecimientos residenciales en la entidad para corroborar que la atención sea de calidad en el tratamiento a las adicciones, lo anterior con el objetivo de dar solución a las necesidades que puedan presentar.



’Sí claro que si estamos trabajando de hecho vamos a empezar las supervisiones en el mes de agosto, vamos a reactivar las visitas con todas las medidas sanitarias pertinentes y el día de mañana ya se va a emitir el comunicado a los Centros de Rehabilitación para iniciar ya el tema de las visitas; se va a iniciar con un proceso de apoyos que se van a entregar pendientes pero de manera general se está trabajando, los 14 UNEME CAPA se está trabajando de manera normal, estamos haciendo consultas virtuales, estamos haciendo pláticas a través de las redes sociales, temas que estamos implementando, etc., entonces el tema de adicciones no ha parado, seguimos avanzando y seguimos trabajando en todo el estado de Sinaloa’, explicó.



Como un acto de responsabilidad social, se tomó la medida preventiva de aislamiento con la suspensión de visitas a los usuarios que actualmente se encuentran recibiendo tratamiento en los Centros de Rehabilitación; además, se ha venido valorando detalladamente a los usuarios de nuevo ingreso haciendo énfasis en la detección de signos y síntomas de problemas respiratorios o presencia de fiebre para su adecuado tratamiento y seguimiento.



En los 156 Centros registrados ante esta Comisión, la principal misión es salvaguardar la salud e integridad de los usuarios, ya que forman parte del sector de la población más vulnerable al COVID-19, el apoyo en atención y medicamentos ante esta pandemia ha estado presente así como hacerles llegar la información actualizada por las autoridades de Salud.



Por su parte, y quienes no han detenido su labor en este tema, se encuentran las UNEMES, unidades de atención ambulatoria, que ofrecen servicios de especialidad y alta especialidad con un enfoque preventivo y de control; en el caso de la Unidad de Especialidades Médicas, Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA) la atención se centra en las adicciones, un grave problema de salud pública que se ha incrementado en México durante los últimos años, donde Sinaloa ha puesto especial atención para la recuperación de las personas que lo necesiten.