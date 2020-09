Cerafin Agustin Gonzalez sigue apoyando a la gente en Texcoco con jornadas médicas

Texcoco, Mex. Cerafin Gonzalez ex regidor del municipio de Texcoco y presidente del Movimiento Nacional Unidos para un Mejor Pais, continua trabajando con vecinos del municipio para llevar jornadas de salud y servicios sociales a las familias texcocanas. El dirigente ha destacado que su movimiento mas que politico es humanistico; busca escuchar a la gente y darles respuesta a sus demandas a través de la gestion y solicitud ante las autoridades competentes. Gonzalez Chavez ha resaltado la necesidad de buscar el amor y el bienestar en el pueblo, porque en los ultimos años solo se le ha utilizado para alcanzar el poder y no para atender sus peticiones. Por ello en sus giras comunitarias ha comentado la urgencia de crear una conciencia colectiva para unificar el poder popular para beneficio de las comunidades texcocanas. "La politica debe renovarse con caras y corazones nuevos, con patriotismo e identidad que promuevan el renacimiento de Texcoco, fortalezcan su cultura y borren de la vida publica la corrupcion y el nepotismo" dijo en uno de sus encuentros con comunitarios del municipio. Por otro lado Pablo Beltran secretario municipal de Unidos para un Mejor Pais, resalto la importancia de servir con ética y valor a las familias texcocanas. "La juventud y la sangre nueva que necesita Texcoco, es necesaria para regresar la grandeza y el crecimiento economico que necesitamos para ser grandes otra vez" menciono al ser cuestionado sobre la vision que tiene su movimiento. Gonzalez Chavez y Beltran Espinoza, seguiran sirviendo y llevando bienestar a las comunidades con el unico objetivo de servir y de no utilizar al pueblo para fines politicos claros-obscuros.