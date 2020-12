Cerca los "patrones" de fraguar el PRIANRD para 2021

Sabiendo el PRI, el PAN y el PRD que de forma solitaria no tienen oportunidad alguna de competir contra el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que prácticamente 12 de las 15 gubernaturas a elegir en 2021 ya son prácticamente guindas, la cúpula empresarial y política se resiste a morir con los patrones de México literalmente como los líderes y el magnate Claudio X. González como la figura articuladora y potencial candidato.



La alianza para arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados y recuperar algunas gubernaturas es un proyecto al que incluso se han sumado hasta Margarita Zavala y Felipe Calderón.



Pese a que en Nuevo León no lograron una alianza, los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática prevén una coalición en 150 de los 300 distritos electorales –135 están prácticamente pactados– y en al menos 10 de las 15 gubernaturas.



La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) orquesta de manera pública y abierta, desde hace más de un año, la reactivación del PRIAN, como se denomina a los dos partidos que se alternaron en el poder tres décadas con el mismo modelo económico y de gobierno, con la suma del PRD, protagonistas los tres del Pacto por México de Enrique Peña Nieto.



El martes 10 de noviembre, en una ’Convención Nacional Ciudadana’ celebrada en el hotel Royal Pedregal, se materializó el pacto de los tres partidos a favor de Sí por México, cuyas ’bujías indiscutibles’ son González Guajardo y Gustavo de Hoyos, dirigente de la Coparmex, según los definió Jesús Zambrano, presidente del PRD.



La Coparmex, que creo al PAN, ha sido aliada histórica del PRI y, desde los ochenta, volvió a ser un semillero de cuadros del PAN, pero ahora el PRD, heredero del Partido Comunista, se ha sumado a la iniciativa de los patrones, aunque Zambrano niega que la agenda programática sea de éstos y que sean los jefes de los partidos.



’Es cosa de revisar el contenido de la plataforma de Sí por México y se verá que no es la agenda de los patrones. Incluso se incluye todo lo que tiene que ver con planteamientos tradicionales de la izquierda, como el ingreso mínimo vital, el seguro de desempleo, la revisión de las afores para beneficio de los trabajadores y muchas más, como el apoyo al campo, a las actividades productivas, fomento del empleo, la educación de calidad’, argumenta Zambrano.



Guerrillero de la Liga Comunista 23 de Septiembre, uno de cuyos comandos secuestró y mató al magnate regiomontano Eugenio Garza Sada, en septiembre de 1973, Zambrano justifica con esa agenda la alianza con el hijo de Claudio X. González Laporte, expresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y asesor de Carlos Salinas de Gortari, y con el presidente de la Coparmex.



’¿Es la agenda de los patrones o es la agenda de un mejor México? Ciertamente ellos están ahí, pero no se han convertido en los jefes de esta convergencia. Son una vertiente. Las otras tres vertientes somos los partidos políticos que hemos dicho sí a esa propuesta y a esa necesidad de una alianza amplia’, insiste.