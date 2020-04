Cercenan también sueño de jugadoras mexicanas del Ascenso Mx

+las futbolistas tendrán que buscar alternativas para seguir activas con los equipos y aspirar a un sueldo y categoría profesional



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Mientras el incalificable cierre del Ascenso MX –que envió a los brazos del desempleo más de 360 jugadores– disminuye las opciones de los planteles femeninos para llegar al profesionalismo, la FIFA aseguró que mantendrá el financiamiento del futbol de mujeres pese a la preocupación por el impacto de la pandemia del coronavirus. Después de la Copa del Mundo de Francia 2019, Gianni Infantino se comprometió a invertir mil millones de dólares en el balompié de doncellas en los siguientes cuatro años.



Ahora, en México, con recursos limitados, el futbol femenil busca las mismas oportunidades que la rama varonil. Una de ésas yacía en la Liga de Ascenso. Donde, pese a no haber competencia oficial, las jugadoras podían aspirar al máximo circuito rosa, Liga Mx femenil, subiendo en tiempo junto al primer equipo varonil, como sucedió con el Atlético de San Luis en el 2019, filial del Atlético de Madrid español.



De los 12 clubes de la llamada Liga de Plata, ocho tenían equipos femeniles: Mineros, Leones Negros, Dorados, Correcaminos, Venados, Zacatepec, Tampico Madero y Cafetaleros. Equipos que no poseían: Celaya, Cimarrones, Atlante y Alebrijes.



Durante el ciclo 2018-2019, los dueños de clubes de Ascenso Mx reclamaron los requisitos para cumplir con la certificación que sólo se otorgó (en ese entonces) a ocho equipos.



Las reglas obligaban a los clubes a contar con la certificación si es que aspiraban a ascender, entre ellas, tener estadios con aforo mayor a 20 mil espectadores, comprobar los recursos financieros para evitar la injerencia de dinero público –o de carteles de la droga–, así como operar la estructura deportiva de fuerzas básicas que incluía un equipo femenil.



Con esto establecido, los equipos del ascenso trabajaron en la estructura y competitividad de sus planteles. Mineros y Dorados compraron la patente del primer partido oficial del ascenso, además los de Zacatecas les destinan cerca de 20 millones de pesos anuales a las operaciones en conjunto de los equipos de segunda, tercera división y a las ramas femeniles.



’A la Sub 15 y 13 las tengo compitiendo en el sector amateur que es oficial en la región de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes’, precisó Alan Calleja, director deportivo de la institución.



Mientras que Laryssa Norman, cuerpo técnico de Mineros Femenil, precisó que ’la liga femenil está tomando una fuerza y al momento de negar el derecho del ascenso, les matan el sueño a muchas chicas porque, a excepción de unos tres que no cuentan con la categoría femenil, la mayoría lo hace y son proyectos sólidos.»



Leonas Negras desarrolla su trabajo en el circuito universitario con el propósito de alcanzar el profesionalismo. Alberto Castellanos, presidente de la institución, explicó que en los últimos cuatro años 16 jugadoras se incorporaron a la Liga MX femenil, Tania Morales, capitana del club Guadalajara es un ejemplo ello.



De no contar con la liga de ascenso, ¿las futbolistas tendrán las mismas oportunidades de llegar al profesionalismo?



’Sí porque constantemente las invitan a ser parte de la liga profesional; sin embargo, están muy arraigadas al equipo y quieren como equipo llegar al profesionalismo. Tengo jugadoras que se animaron a irse a un equipo y tuvieron que cambiar de estado, dejando lejos a su familia y estudios’, indicó Alejandro Mendoza, director técnico del equipo.



Una en específico, precisó, ’pidió permiso en la Universidad de Guadalajara para poder ser profesional porque cambió de estado, es tanto el gusto o la ambición de ser profesional que pasan ese tipo de cosas.



Por su parte, Norman dijo sobre Mineros:



’No tenemos en mente un panorama que no sea ascender deportivamente. Pero, de igual forma, sin alternativa, por supuesto que está el apoyar a las jugadoras, en todo momento, en su preparación y formación profesional, para que ellas puedan cumplir su sueño y sean candidatas competitivas en la liga MX.’



Al no participar en el circuito profesional les impide percibir un sueldo, las futbolistas de Mineros cuentan con apoyo escolar, pues les ofrecen una beca de 100% en el Centro Educativo Mineros hasta nivel preparatoria, además de becas del mismo tipo con sus Universidades de Convenio.



En la UdeG, las futbolistas además de contar con una beca deportiva, a diferencia de otros equipos de la región, también tienen un equipo multidisciplinario y un gimnasio exclusivo para la práctica de su deporte.



FIFA balón rosa



En concordancia con la estrategia y visión a largo plazo de la FIFA sobre el desarrollo del futbol femenino, los fondos serán invertidos en una amplia gama de áreas del juego, incluyendo competencias, capacidad de construcción, programas de desarrollo, gestión y liderazgo, profesionalización y programas técnicos, afirmó en un comunicado.



«Podemos confirmar que este financiamiento fue ya comprometido por FIFA y no se verá impactado por la crisis de Covid-19», agregó.



El diario The Guardian reportó primero que los fondos de la FIFA no se reducirían debido al coronavirus. El organismo también ha dicho que evalúa el impacto financiero que ha tenido la pandemia en el futbol, incluyendo el deporte femenino.



De acuerdo con la FIFA, es su deber ofrecer una salvación con sus reservas de caja, que en su reciente reporte llegaban a 2 mil 700 millones de dólares, mientras las consecuencias económicas de la pandemia crecen a escala mundial.



Este compromiso ocurre después de que FIFPro, el sindicato internacional de jugadores, pidió seguir con el apoyo al futbol femenino.



(Con información del diario La Jornada)