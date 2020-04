Cerco policial en poblado donde vivía víctima de Coronavirus

Pobladores de la localidad La Guásima, Acaponeta, informaron que, desde el día de 1 de abril por la mañana, se realizó un cerco sanitario por las distintas corporaciones policíacas, así como de Protección Civil estatal y de dicho municipio, con el fin de que ninguna persona entrara o saliera del lugar, esto debido a que la señora que falleció víctima del COVID-19, estuvo unos días en la mencionada localidad, antes de su deceso, de donde por cierto era originaria.



De acuerdo a lo expuesto por una persona que radica en ese lugar, el cerco sanitario se dio desde la madrugada del pasado miércoles, puesto que, al levantarse ese día muy temprano, se dio cuenta que ya se encontraban la policía municipal y protección civil cercando el lugar, según, para realizar una limpia en todo el poblado y evitar que se propagara el virus.



El presidente municipal de Acaponeta, Humberto Arellano Núñez, en entrevista, argumentó que el acordonamiento policíaco ya se había quitado la tarde de este miércoles, sin embargo, eso no fue cierto, pues, el dispositivo de seguridad continuó hasta este jueves, con las mismas instrucciones: el de no dejar entrar ni salir a persona alguna.



Dicha orden hizo que las personas de La Guásima se desesperaran debido a que no podían salir de la localidad para poder surtir sus alimentos, ni poder ingresar los proveedores, lo que varios se dedicaron a enviar mensajes a las redes sociales o directamente a las redacciones de medios de comunicación donde pedían la intervención del gobernador del estado, Antonio Echevarría García, pues vivían al día y se estaban quedando sin alimento.



La tibieza de las autoridades gubernamentales, especialmente del Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano, para dar solución a esta problemática provocó que la misma gente de La Guásima se organizara para quitar a la policía que custodiaba el pueblo.



Finalmente, personal del Ejército, a través del Plan DNIII E, entregó despensas a los pobladores.