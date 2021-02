Cero tolerancia a la corrupción en Coacalco

*Columna publicada en www.indicadorpolitico.com.mx



La lucha contra la corrupción es una cuestión prioritaria e inaplazable. A todas sus escalas, debe ser combatida con decisión y energía. No hay lugar para que servidores públicos antepongan su beneficio personal al de la colectividad.



Al afirmar que en Coacalco hay cero tolerancia a la corrupción, el Presidente Municipal, Darwin Eslava, informó que en durante la Administración 2019-2021 se han dado de baja de la corporación policíaca a 140 elementos, la mayoría de ellos por actos de corrupción.



La corrupción es una plaga nociva cuyos alcances son expansivos y conllevan consecuencias muy destructivas en el tejido social porque lesionan a la democracia, sus valores y el Estado de derecho. Favorece la impunidad y las violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, disminuye la calidad de vida y permite la proliferación de amenazas a la seguridad integral de las personas.



En consecuencia, si este reto de combatir la corrupción se aplica de forma cabal, se garantiza una mejor calidad de los servidores públicos.



El alcalde puntualizó que como parte de este compromiso adquirido con la ciudadanía, la depuración y certificación de la policía municipal es una prioridad, muestra de ello es que Coacalco es el municipio de la región que mejor avance lleva en este rubro.



’Somos el municipio que mejor cumple en el tema de los Certificados Únicos Policiales y de Control y Confianza, por lo que estamos en condiciones de cumplir la meta y tener al 100 por ciento de la corporación certificada para el mes de abril’, afirmó Darwin Eslava.



Refirió que la labor realizada en esta materia, arroja una significativa reducción en los índices delictivos, al registrar una baja de hasta 16 por ciento, a diferencia de los municipios vecinos que van a la alza.



El Presidente Municipal detalló que semana tras semana se tiene una reducción en los índices delictivos, por mínima que sea, de acuerdo a las evaluaciones que se efectúan en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.



Entre los avances que tienen, destaca el rubro de robo de vehículos, en el que durante octubre, noviembre y diciembre de 2018 se registraron 143, 134 y 124 delitos; mientras que en el último trimestre del 2020, estas cifras bajaron a 90, 74 y 75, respectivamente.



Añadió que en robo a transporte, el trabajo conjunto también arroja resultados positivos al registrar únicamente 1 o 2 robos al día, cuando anteriormente se tenían de 3 a 5.



Darwin Eslava reiteró su compromiso de continuar trabajando en la implementación de distintas estrategias para garantizar a la ciudadanía coacalquense un municipio más seguro.



Desde el inicio de la administración, la presidente municipal Darwin Eslava fue claro al decir que no habrá tolerancia para los actos de corrupción, pero como titular de esta institución está obligado a erradicar y sancionar cualquier acto indebido en el desempeño de sus funciones, todos los días trabaja para consolidar una institución íntegra y respetable digna de los coacalquenses.



