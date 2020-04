Cerrar el cerco para evitar contagios de Covid-19 en Guerrero, pide el gobernador

*La UAGro ayudará a la población ante esta contingencia, anuncia Javier Saldaña



’Si no cerramos el cerco crecerá el número de contagiados’, les señaló el gobernador a los presidentes y presidentas municipales de la Montaña.

Héctor Astudillo Flores ha asumido el compromiso de coordinar esfuerzos para evitar los contagios del Coronavirus en el estado y para ello ha estado convocando a las autoridades municipales para sumarlos a las acciones que el gobierno federal y su administración realiza para frenar el Covid-19.

Además de explicarles cómo se contagia dicho virus y como se puede evitar, el gobernador les pidió que se sumen con toda responsabilidad y seriedad para atender esta contingencia.

La sugerencia es que se reúnan con líderes sociales, transportistas, comisarios, etc., para que también se agreguen a estas actividades que se están haciendo desde el gobierno federal y estatal, para que todos pongan su granito de arena y se pueda transitar de la mejor manera por esta situación.

En esta reunión, que sería la cuarta con presidentas y presidentes municipales, realizada en Huamuxtitlán, el gobernador Héctor Astudillo Flores explicó que debido a que muchos paisanos de esa zona se encuentran en Nueva York, y como esa ciudad es una de las más afectadas, es probable que al sentirse enfermos de inmediato se regresen.

Ante esta posibilidad, les pidió tomar medidas, ya que de cada cien enfermos 80 son importados; es decir, que son personas que estando fuera del país enfermaron y llegaron al país de origen y a sus pueblos, donde realizan los contagios.

Insistió en que la gente no deja de moverse en Guerrero, y eso representa un problema porque incrementa el riesgo de ser contagiados.

Y con unos seis enfermos que lleguen a Guerrero provenientes de otro país van a contagiar a medio mundo.

Una buena noticia es que a estas acciones ya se ha sumado la UAGro para realizar pruebas gratuitas para detección del Covid-19.

Habrá que insistir en que se necesita la suma de todos los esfuerzos para poder transitar favorablemente por esta crisis, como señala el gobernador.

Las acciones de la UAGro, sin duda, representan una buena noticia y demuestra la calidad humana y solidaria de las autoridades de la máxima casa de estudios, representada por Javier Saldaña Almazán.

Para realizar dichas pruebas la UAGro instalará un laboratorio certificado por autoridades sanitarias del país en la Facultad de Ciencias Químicas, donde expertos realizarán pruebas a universitarios estudiantes y trabajadores para detectar a posibles portadores de Coronavirus, pero si la Secretaría de Salud lo indica, abrirá la prueba a toda la población.

Otro buena noticia, que tiene que ver con la atención a los universitarios, es que la máxima casa de estudios habilitará una línea telefónica atendida por profesionales que brindarán ayuda psicológica para quienes no puedan procesar debidamente el miedo y la angustia por esta crisis sanitaria en el mundo y el país.

Otra medida será la apertura de los comedores universitarios de Acapulco y Chilpancingo para los estudiantes que no pudieron regresar a su lugar de origen y a la población que lo necesite, como vendedores ambulantes, policías, familiares de enfermos y personas que no tengan un salario fijo.

Sin duda, eso le valdrá al rector ser reconocido como un verdadero líder social, que sabe estar del lado de aquellos que van a sufrir por esta contingencia y por la crisis económica por la reducción de sus ingresos ante las bajas ventas.

Y esto el rector lo reconoce al pedir a todos los universitarios y al pueblo de Guerrero guardar la calma y a la unidad para salir adelante.

Ratificó que la UAGro ’hoy más que nunca necesita estar con la población que siempre ha sido solidaria con su universidad’.