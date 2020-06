Cerrar filas ante los grupos criminales

’A todas estas personas que se dedican a hacer el mal, tarde que temprano la justicia les va a llegar’, sentenció el gobernador del estado, en referencia a la emboscada a los policías del estado en las cercanías de Tetipac, el día de ayer domingo, con resultado de 6 elementos asesinados.

’Nos han herido profundamente, pero habrá justicia’, expresó David Portillo durante la Ceremonia póstuma por los 6 oficiales caídos.

Quienes cayeron fueron policías estatales durante un recorrido de prevención de delito en la carretera El Gavilán-San Gregorio del municipio de Tetipac, por un ataque del grupo que lidera Roberto Carlos, conocido como ’El Pelón’, de acuerdo a los primeros informes oficiales.

El Pelón encabeza una célula del grupo de los Guerreros Unidos, según fuentes periodísticas.

’Una acción cobarde el de este grupo criminal’, fue como la calificó el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores, y además de reprobar esa acción, hizo el llamado a las fuerzas federales y locales para cerrar filas y enfrentar a este grupo que enlutó a familias guerrerenses.

El gobernador dio el pésame a los familiares de los policías asesinados mediante un mensaje de redes sociales, y reconoció que lamentablemente Guerrero tiene sus altas y bajas.

Esto en relación con las acciones criminales en el estado, ya que durante los últimos meses el estado ha salido de los primeros lugares en inseguridad.

Se sabe que las corporaciones de los tres niveles de gobierno implementan un operativo para la localización de los probables responsables.

Este ataque se enmarca en una serie de acciones criminales en varias partes del país y que dejó 10 muertos en Caborca y acciones violentas del cartel de Santa Rosa de Lima, por la detención de miembros de esta agrupación criminal.

’Hoy el gobierno del estado, la sociedad guerrerense y la Secretaría de Seguridad Pública estamos de luto’, sostuvo, David Portillo Menchaca, en el homenaje póstumo de cuerpo presente de los seis policías estatales caídos en el cumplimiento de su deber.

La ceremonia se realizó solo con la presencia de los familiares de los oficiales en la explanada de la Unipol, bajo protocolos sanitarios por la pandemia de Covid-19.



A nombre del gobernador, el secretario de Seguridad Pública lamentó ese cobarde hecho que deja una irreparable ausencia en seis familias y un vacío en todos los elementos de la corporación.



Portillo Menchaca expresó de forma contundente a los familiares que ese cobarde acto no quedará impune.



’Habrá justicia y sobre los culpables caerá todo el peso de la ley (…) La instrucción es redoblar esfuerzos no solo como una obligación de la Policía Estatal sino como una respuesta de honor por este grave y atroz crimen cometido a nuestros hermanos policías’, aseveró.

Es el momento de actuar y dejar de lado la idea de que a estos grupos se les puede inmovilizar con esa visión romántica de abrazos y no balazos.

Porque bien dice Clausewitz: ’En asuntos tan peligrosos como la guerra, las ideas falsas inspiradas en el sentimentalismo son precisamente las peores’