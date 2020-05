Cerraron Coppel y Elektra comerciantes de Huejutla ante injusticia: operan como sin nada y a ellos los sancionan

El día de ayer en el municipio de Huejutla, Hidalgo, comerciantes, tianguistas y ambulantes marcharon para solicitar el cierre de todos los negocios, no solamente ellos, señalando a las tiendas departamentales Coppel y Elektra de seguir operando como sin nada las áreas de actividad no esencial que tienen.



Decenas de comerciantes de la Unión de Comerciantes Tianguistas y Ambulantes de La Huasteca Hidalguense (Uctahh), marcharon por las calles de Huejutla exigiendo a las autoridades el cierre total de los negocios, incluyendo tiendas departamentales.



Posteriormente durante varios minutos se plantaron en la entrada de la tienda Elektra exigiendo su cierre, asegurando que incumplen con las medidas preventivas derivadas de la contingencia.



El mismo día esperaban reunirse con el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Hidalgo (Copriseh), Sergio Vázquez Salazar, para plantear la autorización de abrir sus negocios; sin embargo fue pospuesta la cita por la dependencia por lo que iniciaron la marcha.



Los comerciantes solicitan que la ley sea aplicada igualmente a las grandes empresas "Las tiendas grandes abiertas y el pequeño comercio cerrado, no es justo" repetían en la protesta.