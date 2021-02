Cerró México 2020 con superávit comercial

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2020 México tuvo un superávit comercial de 34 mil 476.4 millones de dólares, en un año en el que cayeron tanto las exportaciones como las importaciones por la crisis sanitaria por Covid-19



’El superávit para todo el año ascendió a un récord de 34 mil 476 millones de dólares, reflejando la debilidad relativa de la demanda interna versus la externa’, dijo en Twitter el presidente de Inegi, Julio A. Santaella.



En 2019, México registró un superávit en la balanza comercial de cinco mil 409 millones de dólares.



En el acumulado anual, México realizó exportaciones por 417 mil 670.3 millones de dólares, un 9.3% menos que en el año anterior, e importaciones por 383 mil 193.9 millones de dólares, una caída del 15.8 por ciento frente al 2019.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Revisa la información oportuna de la Balanza Comercial de Mercancías de México, con datos a diciembre de 2020 <a href="https://t.co/PEo7IvRHXi">https://t.co/PEo7IvRHXi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ComunicadoINEGI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ComunicadoINEGI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BalanzaComercial?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BalanzaComercial</a> <a href="https://t.co/Dv3OwWfyCr">pic.twitter.com/Dv3OwWfyCr</a></p>— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) <a href="https://twitter.com/INEGI_INFORMA/status/1354792003586895872?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



En 2020, las ventas petroleras totalizaron 17 mil 413.4 millones de dólares, 32.6 por ciento menores a la cifra registrada en 2019, mientras que las no petroleras cerraron en 400 mil 256.9 millones de dólares, 8 por ciento por debajo del monto acumulado un año antes.



En tanto, las importaciones petroleras supusieron 31 mil 408 millones de dólares, 33.5 por ciento menos, y las compras no petroleras fueron de 351 mil 785.8 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento de 13.8 por ciento año contra año.



Parte de este resultado se debe al buen dato comercial obtenido en diciembre de 2020, cuando el país anotó un superávit de seis mil 262 millones de dólares, casi un 100 por ciento más frente a los tres mil 134 dólares del mismo mes de hace un año.



En el último mes de 2020, registró exportaciones por 43 mil 163.4 millones de dólares e importaciones por 36 mil 901.4 millones de dólares.



Dentro de las exportaciones de diciembre, las ventas petroleras supusieron mil 978 millones de dólares, una caída del 14.2 por ciento interanual, y las no petroleras llegaron hasta los 41 mil 185.1 millones de dólares, un alza del 13.1 por ciento.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BalanzaComercial?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BalanzaComercial</a> el comercio exterior de mercancías terminó con saldo superavitario de 6,262 millones de dólares en diciembre 2020, con lo que el superávit para todo el año ascendió a un récord de 34,476 md, reflejando la debilidad relativa de la demanda interna vs la externa. <a href="https://t.co/xC0xkEL6gy">pic.twitter.com/xC0xkEL6gy</a></p>— Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) <a href="https://twitter.com/SantaellaJulio/status/1354767707120562176?ref_src=twsrc%5Etfw">January 28, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



En cuanto a importaciones, las compras de petróleo fueron de tres mil 208,1 millones de dólares, una caída del 12.5 por ciento año contra año, y las no petroleras alcanzaron los 33 mil 693.4 millones de dólares, con un alza del 5.5 por ciento.



Tras la estrepitosa caída del comercio a nivel mundial por la pandemia de coronavirus, la mayoría de organismos pronostican un repunte para 2021.



En el caso de México, se espera que el renovado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor en julio de 2020, ayude a captar inversiones y a impulsar el comercio en Norteamérica. Con información de SIN EMBARGO