Certeza en datos de Covid-19 definirá fecha para la reactivación económica

La credibilidad y transparencia de los datos sobre el Covid 19, que hoy no tiene la ciudad, no sólo generará certeza sino también permitirá tener un diagnóstico real que ayude definir e implementar las mejores acciones para reactivar el desarrollo económico de la capital del país, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la CDMX.



’Si no sabemos cuál es la realidad frente a la pandemia , si no tenemos claridad en los datos y hay cifras distintas entre el gobierno federal y el de la ciudad, no veo por qué quieren apresurar el regreso a las actividades, están poniendo en riesgo la salud de las y los capitalinos’.



Recordó que la Ciudad de México ya arrastraba una crisis de seguridad, empleo y bajo crecimiento económico que se complicó con la emergencia sanitaria por lo que será importante impulsar acciones de reactivación económica que no pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.



’Si sabemos hacia dónde vamos, se pueden tomar decisiones correctas, decisiones adecuadas que eviten una catástrofe económica en el regreso a esta nueva normalidad’, sostuvo.



Atayde recordó que Acción Nacional ya propuso una serie de medidas que permitirían al gobierno apoyar a las familias y así evitar una peor crisis económica. Medidas, por cierto, que no exponen a la ciudadanía a nuevos contagios como si lo haría abrir comercios, restaurantes o centros de entretenimiento.



’En vez empezar a querer abrir negocios a diestra y siniestra con el afán de reactivar la económia, el gobierno debe escuchar las propuestas de Acción Nacional: postergar y reducir impuestos al hospedaje, predial y nómina; suspender temporalmente pagos de luz, agua y utilizar excendentes del gobierno para la atención epidemiológica, ayudarían sin poner en riesgo la salud’, declaró.



El líder de Acción Nacional en la CDMX sugiere al Gobierno de la Ciudad dar prioridad a la salud e implementar medidas viables para atender la emergencia como la realización de pruebas de manera masiva para facilitar la identificación de casos positivos entre las personas asintomáticas.



’Si se aplica un mayor número de pruebas, se puede identificar nuevos casos positivos, aislarlos y procurarles la atención correspondiente; y en su debido momento, y no antes todos los casos negativos podrían regresar a las actividades y reactivar la economía sin poner en riesgo la salud de otras personas’.



Andrés Atayde insistió en que es necesario tener la certeza de que el punto máximo de la epidemia ya fue superada; conocer la capacidad hospitalaria de la CDMX antes de reabrir; realizar pruebas masivas y establecer un sistema de diagnóstico confiable y masivo en la ciudad que conduzca a la reapertura de actividades.



Ésta, añadió debe ser escalonada e incluir actividades esenciales y no esenciales por sector y reconociendo la vulnerabilidad de cada ocupación. Asimismo, se debe considerar la incorporación de propuestas innovadoras en los centros laborales como home office y ausencias laborales justificables y sobre todo, mantener las medidas sanitarias de distanciamiento social para prevenir nuevos contagios.



’Sin embargo, insisto, cualquier idea para retomar las actividades tiene que venir tras un control total de la epidemia, de lo contario la crisis sanitaria, de empleo y económica será mayor. Es irresponsable



Finalmente, el líder panista destacó que para contribuir a la construcción de propuestas que permitan impulsar el desarrollo y crecimiento eonómico de la CDMX, Acción Nacional, planteará propuestas, en el momento pertinente, para el regreso a la nueva normalidad.