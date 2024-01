METEPEC, Estado de México.- El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez renovó, a través de la Secretaría de Movilidad, el Comité de Gestión por Competencias para los Sistemas de Transporte Público en el Estado de México, con el fin de impulsar el reordenamiento del transporte, a través de la capacitación y certificación de los operadores, así como del personal de depósitos vehiculares y grúas.



Durante el evento, Daniel Sibaja González, Secretario de Movilidad, destacó que profesionalizar el servicio de transporte público es competencia de todos los sectores involucrados, a través de un diálogo circular y abierto, con una política pública transversal, donde se tome en cuenta la opinión de todas y todos, para tomar las mejores decisiones en beneficio de la movilidad de las y los mexiquenses.



’Es para ayudar a la gente, para que la gente esté más segura, para que los ciclistas no sean atropellados, para que la gente no sea atropellada y evitar accidentes’, señaló.



Mencionó que con la renovación, el Comité ampliará sus alcances para disminuir la incidencia de accidentes viales al impulsar la formación de conductores capacitados, tanto en el manejo seguro de automóviles como de motocicletas.



El Secretario indicó que una de las prioridades es certificar bajo los estándares de competencia a 120 mil motociclistas y 90 mil operadores del servicio de transporte, además del personal de los depósitos vehiculares y de los servicios de grúas.



El Comité no se había renovado desde el año 2011, lo que habla del abandono y la falta de responsabilidad que había para capacitar y certificar a los operadores del transporte.



El Comité buscará los mecanismos necesarios para que la capacitación y certificación sea un requisito para obtener la licencia de conducir de motociclista, operador de transporte público colectivo y masivo, así como para operador de grúa y transporte de carga.



Asimismo, se buscará establecer acuerdos con instituciones académicas como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS), los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) y del Instituto de Transporte del Estado de México (ITEM) para que se impartan los cursos de certificación y conocimientos de habilidades para los operadores del transporte público.



Finalmente, el nuevo Comité estará integrado por personal de la Secretarías de Movilidad y Seguridad, representantes de empresas de transporte público y privado; de servicios de grúas y corralones; así como académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).