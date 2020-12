Cesado Miguel Herrera, técnico del América, anuncia la directiva

+Incumplen con la ’grandeza de la institución’



+Y tampoco, argumenta en un comunicado, son los resultados que espera la directiva del club y ’mucho menos la afición"



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Debido a que incumple con la ’grandeza de la institución’, y tampoco son los resultados que espera la directiva del club y ’mucho menos la afición’, el Club América –a menos de seis meses que renovó el contrató al técnico, Miguel Herrera–, comunicó que dio por terminada la relación con el Piojo. Entre otros motivos, por su de conducta rijosa, predisposición a la violencia, en el banquillo azulcrema.



Herrera, 52 años de edad y casi dos décadas como estratega, deja al equipo propiedad de Emilio Azcárraga Jean –dueño de la poderosa Televisa– tras dos etapas (2012-2013 y 2017-2020) con dos títulos de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones.



Pero su último recuerdo con las Águilas será la bronca y eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf, a manos de Los Ángeles FC donde juega Carlos Vela.



Días atrás, luego de su eliminación del torneo Guardianes 2020, la afición americanista exigía la salida del técnico. Clamor que se acrecentó tras la eliminación de ese torneo.



A través de un comunicado, las Águilas agradecieron –al hasta hoy director técnico– su ’entrega’ y ’dedicación’.



Sin embargo, aclaró, ’los resultados se han obtenido en lo deportivo y sus actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución», porque «ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición. Le deseamos la mejor de las suertes’.



El sábado, el ahora ex timonel del América fue protagonista de un altercado e intercambio de manotazos con Ante Razov, auxiliar técnico del LAFC.



El Piojo agarró del cabello al estadounidense, quien lo desplazó con su brazo, pero Herrera no se aguantó y también lo empujó, al recibir un manotazo en el rostro.



Esas acciones le provocaron una tarjeta roja; el equipo fue eliminado de la Concachampions y le costó el trabajo al mexicano.



Por una bronca verbal y física, con un cronista televisivo, luego de ganar de forma polémica la Copa de Oro 2015, fue dado de baja como técnico del Tri.



Sobre el nuevo entrenador, las Águilas aseguraron que se dedicarán ’a tiempo completo, a concretar los objetivos y metas que se trazaron en su plan estratégico de cinco años.



’Con este objetivo en mente, para el torneo próximo, que inicia en enero, ya se habrá nombrado a un nuevo director técnico. Una serie de entrevistas están en proceso para asegurar esto’.



El América arrancará el Clausura 2021, 9 de enero, ante el Atlético de San Luis.



(Con información del diario El Universal)