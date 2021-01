César Armenta, compromiso con las mujeres

*Sin deudas y nómina protocolizada sin incrementos salariales, dejará al finalizar su administración Antonio Gaspar

*También anuncia que serán 700 obras, por más de 100 millones de pesos por los tres años de su gobierno



Serán más de 700 obras las que el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Betrán, tiene programadas realizar en el municipio durante los 3 años de su gobierno.

Esto representará una inversión de 100 millones de pesos para obra pública.

Gaspar Beltrán, quien ha sido ubicado por una casa encuestadora en el lugar 52 por el grado de aceptación, de un total de 2 mil 500 alcaldes, una y otra vez ha ratificado su compromiso de ser transparente en el manejos de los ingresos y de la nómina, por lo que se ha comprometido a entregar el ayuntamiento sin deudas.

Acerca de la deuda contraída de 10 millones de pesos, ha anunciado que será saldada a más tardar el mes de junio, por lo que no dejará pendientes financieros, y que la nómina la entregará protocolizada sin incremento selectivo de salarios, con lo cual pretende romper las inercias que venían manejando anteriores administraciones.

Y quizá no estaba mal incrementar salarios, solo que no debe ser selectivamente, y el problema es que ahora no hay como hacerlo, sin tener la recaudación necesaria.

Los compromisos de Gaspar es que entregará al próximo alcalde o alcaldesa una nómina protocolizada ante notario, con lo cual busca evitar señalamientos de que existen arreglos en lo oscurito.

De igual manera ha señalado que no hará acuerdos en lo oscurito con los líderes sindicales para resolver conflictos laborales y que no prometerá más allá de lo que tiene.

Si bien es cierto que Gaspar tiene sus detractores, habrá que reconocer que también hay miles de ciudadanos que tienen buena opinión de su trabajo y la manera en que enfrenta y resuelve los asuntos de la administración municipal.

Y esto es así, porque hasta el momento no se le ha visto que rehúya a los problemas ni los evada.

Es cierto que también había dicho no tener intenciones de buscar su reelección, pero la valoración y aceptación por parte de la ciudadanía le permite al perredista estar en posibilidades de participar en la selección del candidato a presidente municipal.

Por eso es que a petición de su partido y de su corriente, registró su candidatura.

Sin duda, sus posibilidades de ser elegido candidato son altas para sorpresa de muchos y enojo de otros.

Ya veremos si se confirma la aceptación que de él tiene la ciudadanía y puede reelegirse.

CÉSAR ARMENTA CADA VEZ suma más apoyos que fortalece su candidatura a diputado por el segundo distrito local.

Destaca que ha venido reuniéndose con grupos de mujeres en varias colonias de Chilpancingo que respaldan su candidatura.

Con ellas ha insistido que la fuerza de los políticos radica en la unidad que logra con la sociedad, porque los políticos necesitan de la fortaleza que les da la ciudadanía.

Ante las militantes priistas ha asumido el compromiso de buscar recursos vía proyectos productivos que generen recursos para las mujeres.

Esto es así, porque está convencido de que las mujeres organizadas deben ser productoras y generadores de sus propios ingresos para que tengan independencia económica y dejen de depender se dádivas o de persona alguna.

Otro compromiso que el aspirante viene acordando en sus reuniones, es que promoverá leyes que beneficien a las mujeres del estado de Guerrero.

Sin duda, César Armenta es de los aspirantes más aceptados por la ciudadanía de Chilpancingo.