César Armenta, más humano que político

Una de las lecciones que la pandemia ha dado es que algunos actores políticos tuvieron que posponer sus deseos de protagonismo y reconocimiento social.

No todos lo lograron y varios estuvieron en los medios mostrando esa ansia de ser vistos distribuyendo algunos apoyos a la población para inmediatamente inundar las redes con imágenes y videos para comprobar ’la nobleza de su acto.’

Otros decididamente se escabulleron para no salir a comprometerse con la gente que necesitaba su apoyo.

Este tipo de políticos son aquellos candidatos que siempre surgen cuando ya faltan pocos días para las elecciones en el entendido de que lo que le toque es bueno.

Claro, jamás sacan nada de su bolsillo, y si lo hacen solo es simbólico, para el feis.

La experiencia que ha dejado la pandemia y las dolorosas consecuencias en cientos de hogares, hace pensar en la necesidad de que es mejor ser persona que político.

Por eso hay que visualizar a quienes se han entregado a las buenas acciones, a quienes dieron pasos en la búsqueda del bien común, contribuyendo a crear alianzas con los grupos ciudadanos para hacer entrega de algunos bienes.

¿Para qué tener políticos huecos, sin empatía ni compromiso social, que actúan oportunistamente solo para satisfacer su ego y dar satisfacción a sus ansias de poder?

Ahora la sociedad puedo constatar quienes se acercaron decididamente a entregar apoyos tan necesarios, sin regodearse en las redes sociales.

Sin temor a equivocarnos, podemos mencionar que uno de ellos, ha sido César Armenta, quien ha dedicado tiempo en acciones de solidaridad durante esta pandemia.

Despensas y comidas calientes, es lo que este joven con su esposa y amigos han llevado a cientos de hogares de la capital.

En César Armenta, se muestra esa enseñanza acerca de que los seres humanos se saben relacionar más con otros seres humanos con los que pueden identificarse y comparten valores y necesidades, como dice Antonio Sola.

Además identifican actitudes, que también comparten, más allá de imposturas y egos desmedidos.

Es necesario recuperar esas enseñanzas que promueven que en política es más necesario ser ’persona que político’.

Y se puede decir que haciendo este tipo de acciones solidarias se demuestra que el también aspirante a presidente municipal de Chilpancingo, ha entendido que es más importante ser persona que candidato, como también señala Sola, en ’Los once principios fundamentales de la estrategia política.’