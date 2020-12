César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’Alessio, denunció que fue golpeado por Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México

El también intérprete realizó transmisiones en vivo desde su cuenta de Instagram en las que denunció las agresiones que sufrió de parte del político y su familia.



’Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel, del PRI. Me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza, ¡pido justicia, señores!’, denunció en la primera historia.



En un segundo video, D’Alessio confesó que la golpiza que sufrió fue tal que llegó a temer por su vida en ese instante.



’El señor Arturo Montiel me contrató por tres horas, hice cinco horas de evento aquí en su casa, aquí en Jazmines 1. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, estoy con mi mujer. No existió ningún motivo por el que me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poderme agarrar a golpes. ¡Yo no voy a parar hasta que se haga justicia! ¡El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada!’, declaró.



D’Alessio añadió que recibió amenazas de muerte y que su novia fue manoseada, e inculpó al priista de todo lo que pudiera pasarle.



’Estoy dispuesto a llegar hasta las últimas instancias. A mi mujer la manosearon, a mí me agarraron a putazos. Es gente sucia igual que el PRI, señores. Si aquí me muero, si aquí me dan un balazo, ustedes saben por qué fue. Arturo fue el que me mató", añadió en otro video.