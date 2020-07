César Duarte, otro alfil contra el PRI

Corral descubrió una red de corrupción

Resultado de la reunión AMLO-Trump

Le informó Pompeo a Ebrard, la captura

Reunión de señales, mensajes y ’amigous’





Un político divide a las personas en dos grupos:

en primer lugar, instrumentos; en segundo, enemigos

Friedrich Nietzsche, filósofo alemán







Como gesto de buena amistad, el gobierno de Donald Trump, le entregó en bandeja de plata al presidente Andrés Manuel López Obrador, la cabeza del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquez, quien es buscado por la Interpol por delitos del fuero común en aquella entidad.



Con él, quedan en la cárcel varios ex gobernadores priístas acusados de delitos de diversa índole. Se suman a Javier Duarte, de Veracruz; Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, de Tamaulipas; así como Roberto Borge de Quintana Roo y Jesús Reyna de Michoacán.



César Duarte, llegó a la gubernatura en el 2010. De inmediato se dieron varias señales de abuso y corrupción de varios de sus cercanos colaboradores. Incluso se supo de que compró un banco en Estados Unidos en 8 millones de dólares. En 2016, con la llegada del panista Javier Corral a la gubernatura, César fue acusado de corrupción por irregularidades encontradas en el proceso de entrega-recepción.



Sin embargo, lo que le dolía más a Corral era que le cuestionó todo e incluso divulgó que uno de sus hermanos estaba ligado a grupos delincuenciales e, incluso, publicó en medios afines al priísta, la ficha policíaca de su hermano. El objetivo era descalificarlo en la contienda por la gubernatura.



Pero, lo que más le dolió a Corral fue que el entonces gobernador hubiera apoyado a las estructuras priístas, en aquel entonces encabezadas por Manlio Fabio Beltrones, para apoyar al contrincante de Corral por el PRI, Enrique Serrano.



Es un asunto personal, pero con la suficiente justificación para meterlo a la cárcel. Así que aprovechó toda la corrupción duartista. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, no se le dio celeridad a la persecución del ex gobernador, pero dejó abierta las averiguaciones.



A principios de 2017, el gobierno de Corral logró encarcelar a tres socios de Duarte y en marzo de ese año, un juez de distrito ordenó liberar una aprehensión en contra del ex gobernador. Incluso, se giró la ficha roja de la interpol, el año pasado, para su captura en cualquier parte del mundo.



César Duarte cuenta con por lo menos 21 órdenes de captura en su contra, según los datos generados por la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua.



Pero, vamos al fondo. Corral sabía perfectamente dónde se encontraba. Tenía a un grupo especial de investigadores de la Fiscalía de Chihuahua para buscarlo. Lo tenían detectado en Texas y posteriormente en Florida.



¿Por qué se entregó precisamente en el marco de la reunión de AMLO con Trump? Un regalo policíaco. Se trata de un personaje que se llegó más de mil millones de pesos y quien usufructuó el presupuesto, los dineros, de los chihuahuenses a su antojo. Suficiente dinero para vivir como príncipe en cualquier parte del mundo, con el uso de aviones privados y, como cereza del pastel, obtener una visa de inversionista en Estados Unidos. Esta visa se le otorga a quien tenga un millón de dólares para invertir; pero ese trámite podría agilizarse si la cantidad es superior. Todo hace indicar que esa cantidad fue mayúscula.



Asimismo, podría haber violado las leyes estadounidenses por falsear información para ingresar a ese país. Pero, algunos piensan que su cinismo y exceso de confianza era tal que no le importó que supieran dónde estaba.



Pasará varios meses en prisión, en tanto se concluyen varios trámites para su extradición. Tendría que negociar con Corral y el gobierno de México, para escupir información, como ocurriría con Emilio Lozoya en España, y tenerlo como otro ’soplón’ en contra del priísmo de Peña Nieto.



Por algo están tan calladitos los tricolores.



PODEROSOS CABALLEROS: Señales, mensajes y cordialidad, fue el marco de la reunión de AMLO y Trump. Incluso, López Obrador llevaba su corbata de la buena suerte, aquella que usó durante las elecciones del 2018 y en la toma de posesión. Trump, estuvo muy cordial y López Obrador, presentó una postura en la que relató las diferencias entre las dos naciones. Las figuras de Abraham Lincoln y Benito Juárez, aparecieron en discursos. Para AMLO es importante la apología, ya que a nombre del gobierno de Estados Unidos, Lincoln, ayudó a Juárez en su gobierno itinerante, cuando era perseguido por los conservadores que impusieron como monarca a Maximiliano. Nada de fondo. *** El estado de Campeche, que gobierna Carlos Aysa, bajo el yugo de Alejandro Moreno alias Alito, presenta ’focos rojos’ en crecimiento económico, empleos formales generados acumulados, pobreza laboral, informalidad, desigualdad laboral y ocupación del gobierno, mientras que en deuda pública y productividad, está en ’foco amarillo’. Campeche disminuyó 1.6% en el cuarto trimestre de 2019 en crecimiento económico en comparación con el mismo trimestre de 2018, cuando la reducción fue de 0.9 por ciento; además de que la meta era crecer anualmente al 4.5%. *** Cox Energy América, empresa de energía solar fotovoltaica, realizó de manera exitosa la emisión de acciones en la BIVA. Lo anterior es una muestra de la confianza en México de la emisora, así como de su vocación de innovación y compromiso con sus objetivos de negocio para llevar a cabo este hito en medio de la crisis de salud y económica global provocada por la pandemia del virus Covid-19. Cox Energy América termina exitosamente la ronda de financiamiento de capital por 765 millones de pesos, con la participación de inversionistas de menudeo e institucionales, tanto nacionales como extranjeros, a través de diversos intermediarios financieros como Vector, Ve por Más e Inbursa. Cox Energy América es la primera empresa de energías renovables que lista sus acciones en un mercado latinoamericano.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: FundaciónGIN, asociación sin fines de lucro de GINgroup, que preside el Raúl Beyruti, en alianza con la alcaldía Benito Juárez y el Instituto Universitario Amerike, ofreció un taller para el diseño de aplicaciones móviles a jóvenes residentes de dicha alcaldía. Se trata de impulsar el talento de las personas por medio de la profesionalización y la capacitación para que con estas herramientas puedan obtener un mayor desarrollo económico. Al final del curso desarrollarán una aplicación de práctica de negocios, mismos que se encuentran establecidos en dicha alcaldía, y van enfocados a diferentes giros: servicios, comercial y gastronómico.







