CFE: Apagón o caída del sistema

Manuel Bartlett Díaz, un histórico personaje de la vida política nacional, controvertido y cuestionado, al frente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) origina sospechas y especulaciones en cada apagón o caída del sistema de conducción de energía eléctrica que afecta a millones de usuarios como ocurrió este lunes 28, día de los inocentes.

Aunque la FGR descarta sabotaje y la Cenace reclamaciones de daños por tratarse de un evento fortuito, la falla técnica es politizada de inmediato: esto ocurre sólo en las dictaduras donde los servicios que da el Estado a la población está en manos de incondicionales al régimen y no de técnicos en la marteria; o es un asunto vital para el desarrollo del país, como lo comenta el ex presidente Calderón.

Haiga sido como haiga sido, en expresión del ex presidente Calderón, el apagón que duró 105 minutos y que afectó desde la península de Yucatán hasta entidades del norte del país –como la explosión ocurrida en la subestación de Coyoacán en noviembre pasado-, de inmediato entra la suspicacia política, de que si fue atentado o sabotaje, o una falla técnica.

Sin duda el manejo de Bartlett es un manejo político por tratarse de una empresa del Estado con infinidad de intereses laborales, económicos, financieros y estratégicos del país, que requieren de la experiencia de un hombre conocedor como pocos de las entrañas del poder y que goza de las confianzas del Presidente de la República, pero las suspicacias siguen y serán inevitables.

TURBULENCIAS

La CDMX y Puebla en emergencia

La ciudad de México tiene una ocupación hospitalaria del 87% y aunque está en práctica la reconversión y la instalación de hospitales móviles para la atención de enfermos de covid-19, la situación puede llegar a su pico el próximo 10 de enero, en tanto que en Puebla el gobernador Miguel Barbosa ordenó el cierre de actividades no esenciales y pidió a los ayuntamientos regular el ambulantaje que es una práctica en la que se da el trato de persona a persona sin las medidas sanitarias correspondientes, esto debido al aumento de contagios en la entidad, dado que se han relajado las medidas disciplinarias…Otras entidades en situación crítica son Baja California, Estado de México, Hidalgo y Guanajuato, donde la ocupación hospitalaria llega del 60 al 70 por ciento, en tanto que hasta ahora sólo se han aplicado 10 mil de las 40 mil vacunas disponibles…El director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, dijo que siguiente las instrucciones de la OMS/OPS no es conveniente el cierre de aeropuertos y fronteras en el país para regular a viajeros procedentes de países en donde se ha detectado la presencia de nuevas versiones del virus que asola a la humanidad, ya que éste se ha esparcido por diversos rumbos del mundo y es difícil su control, aunque no está comprobada su letalidad. En México se han detectado mutaciones pero no comprobadas científicamente, por lo que esperarán los resultados, señaló el funcionario…Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) tienen registrados al corte de este lunes 28 de diciembre de 2020, 35 contagios nuevos de COVID-19, sumando 27 mil 698 contagios acumulados en toda la entidad informó el subdirector general de Innovación y Calidad, Héctor Matus Santiago, quien detalló que se han notificado, 44 mil 111 casos, de los cuales 12 mil 292 han sido negativos, hay cuatro mil 121 sospechosos, 25 mil 162 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan seis decesos, sumando dos mil 088 defunciones de manera acumulada.

[email protected]

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista