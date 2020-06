CFE deberá revisar medición para frenar cobros excesivos durante la emergencia sanitaria.



El servicio se está cobrando a través de los llamados ’recibos locos’ a usuarios domésticos, comerciales, agrícolas e industriales en distintas regiones del país.



Se urgió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisar sus sistemas de medición y aclare las quejas por cobros excesivos del servicio durante la pandemia por el Covid-19, que está realiza a usuarios domésticos, comerciales, agrícolas e industriales en distintas regiones del país, para evitar y corregir abusos en el suministro del servicio eléctrico, demandó el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.



Las y los diputados, que coordina el legislador René Juárez Cisneros, presentaron una propuesta con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente del Congreso exhorte a la Empresa Productiva del Estado brinde a los usuarios explicaciones claras y corrija las anomalías.



Aseguraron que a sus oficinas han llegado numerosas quejas de ciudadanos afectados por esa situación, en general afirman que sus actividades están interrumpidas o paradas por la emergencia sanitaria, pero que sus recibos llegan con cobros sin haber realizado ninguna actividad.



Insistieron que a través de una serie de ’recibos locos’ están llegando a usuarios domésticos, comerciales, agrícolas e, incluso, industriales, con cobros de hasta cuatro veces el consumo normal en la presente temporada.



Consideraron que es imperativo que la CFE informe y publique las medidas que implementará en apoyo de la ciudadanía para evitar cortes del servicio eléctrico que puedan poner en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas que por falta de recursos no puedan realizar los pagos correspondientes de dichos recibos.



Los legisladores priistas insistieron en que esta situación ha generado gran molestia y desesperanza en la población de todo el país, porque además los ciudadanos no están recibiendo apoyos tangibles del Gobierno y de las Empresas Productivas del Estado (CFE y Pemex).



’Nos solidarizamos con las familias, comerciantes, agricultores, pequeños y medianos empresarios y con los sectores más vulnerables que están en la disyuntiva de pagar esos ‘recibos locos’ o destinar el dinero a comprar la comida de sus hijos, insumos para laborar o, incluso, para reiniciar sus pequeños negocios. No es justo que, ante errores del sistema de medición, se aumente el cobro de la energía eléctrica mientras los mexicanos hacen un gran esfuerzo por permanecer en casa y contribuir responsablemente a evitar más contagios de coronavirus’, expresaron los diputados federales del PRI.



La propuesta fue turnada de manera directa, para su trámite correspondiente, a la Tercera Comisión de trabajo de la Permanente del Congreso.