Piden a la CFE y al CRE respetar el acuerdo de fijación de tarifas eléctricas.



CFE dejó sin servicio a más de 9 mil colimenses; ha puesto a restauranteros al borde de la quiebra: Joel Padilla.



Al no respetarse el acuerdo establecido por el Ejecutivo Federal, para fijar las tarifas de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, el senador Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo, propuso ante la Comisión Permanente, exhortar al titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a revisar el aumento en los cobros.



Señaló que ante los reclamos por el aumento en los hogares del costo del servicio, por la pandemia por Covid-19, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó un acuerdo para que la tarifa del servicio doméstico no fuera reclasificada en su precio.



Pese a la existencia del acuerdo, apuntó, la CFE dejó sin el servicio a más de nueve mil usuarios colimenses, a quienes cortó la luz porque no pudieron pagar la alta factura que les llegó.



Señaló que entre los afectados se encuentran también comercios y restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados (CANIRAC), quienes´, no obstante haber cerrado por semanas sus negocios a causa de la pandemia, los montos de sus recibos de luz, en la mayoría de los casos, aumentaron de manera significativa, situación que ahora los hace estar al borde de la quiebra.



El legislador planteó, en su propuesta, que la CFE suspenda los cortes de suministro de energía eléctrica en beneficio de las familias mexicanas afectadas por la pandemia, y que instruya al personal a su cargo a respetar el acuerdo por el que se determina el mecanismo de fijación de tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, con motivo de pandemia, firmado por la SHCP.



Además de solicitar tanto a la CRE como a la CFE revisar el aumento excesivo del costo del consumo de energía eléctrica, propuso que se condonen los pagos o se bonifiquen en bimestres posteriores en beneficio de las y los usuarios afectados por la situación de emergencia y a analizar la reclasificación de la tarifa de energía eléctrica en Colima.



Padilla Peña adelantó que ha establecido contacto con la Comisión Federal de Electricidad para revisar la problemática, así como para dar seguimiento y soluciones adecuadas.



El punto de acuerdo se turnó a la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso.