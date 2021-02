CFE, monopolio corrupto e ineficiente

Ley preferente de AMLO muy riesgosa

• Frenaría la competencia en electricidad

• Fracaso de CFE, ¿culpa de energías limpias?



Muchas son las leyes en un estado corrompido.

Tácito (55-115) Historiador romano.



¿Estás contento con el servicio que proporciona la Comisión Federal de Electricidad? ¿Eres de clase media y pagas una tarifa e ’alto consumo’? En una descarga descompuso alguno de tus aparatos, ¿te los ha pagado CFE?

El Ejecutivo también plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compra venta de energía eléctrica suscritos con los productores independientes de energía, que ’han causado un gran daño al patrimonio de CFE’.

Ahora resulta que las empresas que generan energías limpias y venden más barata la electricidad, son las culpables del fracaso, corrupción e ineficiencia del monopolio estatal eléctrico mexicano.

También busca eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas; y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de auto financiamiento, que desvirtuaron su objeto inicial.

Esto significa que el monopolio lo tiene únicamente la empresa que dirige Manuel Bartlett. Al revocar los permisos de auto financiamiento, se termina con un instrumento para empresas y particulares de tener electricidad más barata y vender sus excedentes a la CFE para que la distribuya a sus clientes.

El interés de la Cuarta Transformación es simplemente acabar con los que generan electricidad más barata a empresas y particulares. Al mismo tiempo, mantener una empresa que es obsoleta necesitaría miles de millones de pesos para su modernización y, al mismo tiempo, eliminar la gran corrupción que tiene.

Ahora, las empresas asociadas y que tienen contratos de la CFE, muchas de ellas logradas por asignaciones directas que hablan de corrupción oculta, se convierten en el terror de las clases medidas ante la amenaza de corte de electricidad.

No hay opciones para comprar electricidad más que la generada por la CFE.

No tienen llenadera esos políticos de la Cuarta.

PODEROSOS CABALLEROS

GUERRA ÁLVAREZ

Quien demuestra su liderazgo al exterior como al interior es el Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, quien diario está en la oficina pese a la suspensión de plazos procesales; y es que, entre abrir el diálogo con abogados para ampliar sus servicios durante el semáforo rojo y atender la emergencia sanitaria que ha golpeado a los empleados del órgano capitalino, Guerra Álvarez no ha dado tregua al descanso. Nos cuentan que en la última reunión con sus pares magistrados más de una decena agradeció el apoyo hacia los trabajadores en tiempos difíciles de salud y todo el pleno le brindó un aplauso.

IMSS

Los pensionados del IMSS, no recibirán el incremento a los salarios mínimos, y sólo se conformarán con un aumento representativo al índice inflacionario. Siempre abusan de los pensionados. Queda en demagogia el bienestar para los mexicanos. El director del IMSS, Zoe Robledo, guarda silencio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

HOME DEPOT

Con el liderazgo de José Rodríguez Garza, The Home Depot en su reporte de RSC, afirmó que donó más de 97 millones de pesos a 1,200 instituciones en el país a través de su programa de donación de mercancía y realizó 830 jornadas de voluntariado para dignificar vivienda y mejorar espacios públicos. En el cuidado al medio ambiente, durante el año pasado, el 45% de la energía utilizada en esa empresa provino de fuentes renovables, y se redujo en 27% las emisiones de CO2.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com