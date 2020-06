CFE se agandalla en Neza,Bartlett ignora

Hola amigos de Neza, hoy el tema que comparto es muy delicado pues inclusive por lo publicado en una nota, se pone en riesgo la vida de personal del sector.



Bien comencemos por señalar que aquí en Ciudad Neza, aún permanece gente que prefiere robar la luz que pagarla y tan es así en termino de franco y sin adornos, que varias. Colonias en casas hay letreros dónde no permiten la entrada de la CFE Amparandose en sindicatos. Por otro lado está la CFE. Que cambiando todo el sistema eléctrico tiene un mayor control y garantiza de una u otra forma el pago del servicio puesto el panorama vamos a la realidad:



Existe un problema real que es el agandalle y abuso de la CFE dónde cada mes llegan muchos recibos exagerados en los costos y hechan la culpa a las instalaciones eléctricas de las casa pues dicen están viejas, obsoletas, están haciendo tierra en fin. La idea es cobrar más lana por un servicio y se lo cobran a quien se deja. El agandalle no es menor si tomamos en cuenta, que en la pandemia de Covid-19 muchas personas quedaron SIN EMPLEO (y lo pongo en mayúsculas, para destacar ) otros tantos negocios tuvieron que cerrar a fuerza osea obligatoriamente si entiende......CFE verdad?

Bueno aquí el problema es que no se instalaron medidas de apoyo al consumidor, en esta crisis, por lo que de manera gandalla, prepotente, abusiva y desalmada, y lo digo por tercera vez " gandalla" estos señores de dedicaron a cortar la energía en hogares, negocios de Neza,sin tomar en cuenta, que muchos viven al dia y el retrato en sus pagos fue una cuestión que no dependió del usuario.

La falta de una estrategia de apoyo al usuario, ha generado más rechazo y ojo, foco de violencia atención aquí.



Ante el adeudo tan grande de energía eléctrica que de tiene en Neza y ante la posibilidad de corte masivo eléctrico, un grupo social Llamado Frente Neza, que desconozco quien sea el líder, está repartiendo panfletos en los que se invita ojo a lastimar y agredir personal de CFE que se encuentre en Neza. Esto es muy grave pues ya se atenta contra la seguridad de personal del gobierno federal que lo único que hace, es cumplir con su trabajo.



El pueblo que voto por Juan Hugo de la Rosa, no ha visto, no se da cuenta del problema tan grande en el que nos encontramos una deuda que por irresponsable y buscando beneficio de la federación por ello no la ha pagado el presidente municipal 80 millones de pesos nadamás y los impuestos que pagamos y las partidas presupuestales ?

Dónde están? Comprendo que tal vez sea una deuda de otras administraciones pero.... La intención de pago? No hay dinero? ..El problema es grave pues nos quiere ver la cara nuestro presidente municipal cuando uno está conciente de la deuda se paga hay voluntad y cuando no pues... Se deja hay que la pague el que viene y por otro lado usted cree que Lord Manuel Bartlett director de CFE va a hacer caso a un edil sin partido ni lo conoce a Juan Hugo de la Rosa si fueran amigos... Tal vez... pero los que conocemos al Director desde hace muchos años le dirá "Debes?pues paga y ya"no te molesto.

Mientras tanto, el ciudadano será el pagano en plena contingencia en fin solo puedo decir:



ESTA Pelón !;!!

Hasta la próxima amigos de Nezahualcóyotl.



Aaah!! Se me olvidaba No salga de casa y si sake use tapaboca pues continuamos en semáforo Rojo en Neza es de ir mayor número de contagios. Cuídate amigo y cuida a los tuyos.



Lic.Gabriel Helguera Repetto

Periodista y Comunicador

-Premio México de Periodismo

- Medalla Luis M Farias Asociación Nacional de Locutores de México

- Miembro Activo

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE

- Federación Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX

-Club Primera Plana

--Asociacion Nacional de Locutores de México

-Miembro de la comisión de asuntos jurídicos y legislativos FAPERMEX

-Secretario de eventos Periodistas Unidos por el Glifo de la Palabra a c

PUGPAC Estado de México.

Analista y Comentarista

Conferencista en temas de Medios de Comunicacion.

- Colaboraciones international

Radio Malta de Radio Vaticana Roma,Italia.

Radio Televisión Española.

Estereo Rumba Bogota Col.

2x4,Tango Radio Buenos Aires Argentina.

La Peligrosa Radio y Radio Fiesta Passaic New Jersey Neva York Estados Unidos

La Ley Radio Chicago Illinois Estados Unidos

China Global Televisión Network

The Washington Post Washington, Estados Unidos