CFE se compromete a investigar causas de incendio y pagar indemnizaciones si resulta ser responsable: Víctor Osmind Guerrero Trejo.



Redacción



Luego de 3 horas de reunión entre Víctor Osmind Guerrero Trejo diputado local de Morena por el distrito 01 de Zimapán, el alcalde Nicolás González, Gerardo Aguilera Coria y Adolfo Cuevas Romero

superintendentes de CFE en Ixmiquilpan y Zimapán, se firmó una minuta de compromisos tanto para deslindar responsabilidades y realizar acciones en favor de los damnificados del incendio forestal en la zona boscosa del municipio de Nicolás Flores, Hidalgo y el Parque Nacional Los Mármoles.



"Si en la investigación se comprueba que CFE es culpable de la conflagración, pagará las indemnizaciones correspondientes.

En el documento, firmado la tarde del viernes en presencia de las localidades afectadas, la CFE va a dar iniciar a una

investigación para aclarar las causas de la confragación y dar mantenimiento a las líneas de luz a fin de evitar otro incendio.



La presidencia municipal de Nicolás Flores se comprometió a entregar los permisos necesarios por parte de la Dirección de Ecología para hacer la poda de los árboles que se encuentran entre las líneas de alta tensión para reducir otro incendio.



También que cada delegado de las comunidades afectadas entreguen un oficio a CFE sobre los daños materiales que sufrieron todos y cada uno de los pobladores afectados.

Para su redacción contarán con el apoyo de la alcaldía.



Víctor Osmind gestionará a su vez tanto con el gobierno federal como el estatal, la asignación de recursos derivados de programas sociales para resarcir las afectaciones y perdidas materiales que sufrieron los pobladores de Las Pilas I y II, El Zoyotal, Puerto de Piedra, El Aguacate y otras comunidades.



Reveló que en la reunión las autoridades municipales indicaron que 17 casas completas y 45 cuartos resultaron destruidos.



También la perdida de un proyecto del gobierno federal autosustentado en coordinación con el estatal, consistente en el cultivo de durazno, manzana y aguacate.

A causa del incendio, de este proyecto se perdieron 3 mil árboles de durazno, 3 mil de manzana y 5 mil de aguacate de Puerto de Piedra, Zoyatal, Las Pilas 2 y las Pilas 1, El Cobre. Además hubo pérdida de vehículos, sistemas de redes de agua potable de las comunidades entre otros.



Víctor Osmind Guerrero puntualizó que es necesario que se haga una exhaustiva investigación para esclarecer el incendio que devastó una gran cantidad de hectáreas del bosque del Parque Nacional de Los Mármoles.



Cabe señalar que el jueves, tras un recorrido por el municipio de Nicolás Flores, el legislador visitó los albergues de las comunidades Primero Las Pilas y El Zoyatal donde entregó viveres y cobijas a los damnificados donados por ciudadanos de Zimapan.



Ese día, durante su visita por Las Pilas I, Osmind Guerrero de forma accidental encontró al alcalde Nicolás González Elizalde quién encabezaba una reunión con delegados y vecinos de las comunidades afectadas a quienes les proponía acudir el viernes a la CFE de Ixmiquilpan para exigir indemnizaciones por los daños provocados por el incendio.



Según el alcalde, la mala colocación de postes y la red de cableado eléctrico en Primero Las Pilas por parte de CFE había causado el incendio y que por eso era necesario acudir a las oficinas de esa empresa para exigir indemnización.



No obstante, y tras presentase, el diputado Víctor Osmind opinó que antes de emitir un juicio era necesario que la Procuraduría Federal de Protección al Ambirente hiciera una investigación exhaustiva para que se determine quien fue el responsable.



Agregó que de acuerdo a estadísticas, el 95 por ciento de los incendios son provocados y que por ese hecho no se debería descartar esa posibilidad.



Por ello dijo que desde el Congreso de Hidalgo enviará un exhortó a la Federación para que se realice una exhaustiva investigación.



Tras aclarar que Nicolás Flores no pertenece a su distrito, puntualizó que por esa razón su presencia no tenía ningún carácter electoral y que su presencia se debía a que: "yo sigo las instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador de visitar las comunidades y ver que demandas tienen a fin de que sean atendidos, sin hacer distingos partidistas ni excluir a nadie".



De igual forma se ofreció a acompañar al alcalde y a los vecinos a CFE para ser intermediador con esa dependencia.

También a gestionar brigadas y jornadas médicas para los pobladores.