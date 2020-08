Por si no lo sabía, hoy le comunico, el avión presidencial con el cual durante seis años Enrique Peña Nieto se paseó visitando la mayor parte de naciones en el mundo, ’Juan Pueblo’ lo bautizo como el ’Arca de Noé’ dicen que, por transportar, en viajes internacionales del ex mandatario. Ratas, Zorras, Burros Gatos, Gaviotas, Güilotas, Mapaches, Dinosaurios, entre otra gran variedad de alimañas: la lujosa nave ya se encuentra en un hangar del aeropuerto de Ciudad de México, vacía bien desinfectada, fuera de todo peligro de contaminar a sus próximos tripulantes, pero, aun así, André Manuel López Obrador, presidente de México, se niega viajar en el Arca de Noé, teme contaminarse.



Cha, cha, cha, sube y baja el telón, cha, cha, cha, que siga la función’: a este ritmo autoridades, ’impartidoras de justicia’, realizan el ’juicio’, contra el ex director de PEMEX, Emilio Lozaya, quien al parecer no entrará a prisión, su proceso lo disfrutará en libertad…caray, en la cárcel se encuentran muchas personas por haber hurtado, pan, tortillas, una bicicleta, por una comida corrida, una torta, entre otras acciones menores, realizadas por hambre, estos dique delincuentes actualmente se encuentran en prisión sentenciados a muchos años de prisión…no cabe duda que al perro más flaco se le cargan más las pulgas, perdón por la comparación. Ratas de cuello blanco, robaron millones de pesos, y gozan de consideraciones, y libertad.



Excelente, actividad de averiguación realizan personal dependiente de La Unidad de Investigación Federal, de la cual es titular Santiago Nieto, su personal especialista en la materia se encuentran realizando minuciosa pesquisa de millonarios depósitos en dólares por parte de Enrique Peña Nieto, a favor de sus hijos, en 50 instituciones bancarias distintas…Bueno y que pasa con Angélica Rivera ’la Gaviota’, cuando la obligarán a devolver los artículos que se llevó de la residencia de los Pinos, de la cual dicen la Gaviota cargo hasta con cucharas, y tenedores, por ser de plata.



En otra indagatoria por la misma institución ha detectado, que Aquiles Córdoba Morán, líder máximo de la Organización priista Antorcha Campesina le han detectado dudosas operaciones financieras millonarias en 40 gasolineras de su propiedad, al parecer sus tanques eran surtidos con energético proveniente del huachicol, Una colección de automóviles antiguos, entre otras millonarias propiedades,



Para algunos legisladores, o diputadillos, al parecer les vale poco menos que un cacahuate, la sangre derramada por auténticos patriotas, y/o, ignorantes mexicanos quienes durante la contienda revolucionaria a costa de su vida tiñeron de sangre todo México, su lucha fue inútil, ’por el Sufragio efectivo no reelección’… actualmente en el Congreso de la unión, legisladores se enfrascan en contienda por aprobar la reelección de legisladores, alcaldes, síndicos, y regidores, para participar en contienda de reelección en su cargo sin dejar de percibir su respectivo salario, o sea ’mamar y dar de topes’…Si Emiliano Zapata, y Doroteo Arango, ’Pancho villa’, vivieran se morirían al constatar que su lucha, resulto inútil, piénselo bien antes de proceder, y/o proponer, Valentín González Bautista, recuerde lo conocí como chalan de macuarro, y se sorprendió cuando en entrevista le comunique, ’es presidente electo de Ciudad Nezahualcóyotl’, su respuesta ’no lo puedo creer yo solo deseaba ser síndico municipal’. Fue la respuesta del hoy flamante diputado, Valentín González Bautista, quien llegó a gobernar el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl abanderado por el PRD.



Excelente, la acción de las fuerzas armadas federales al aprender a José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, quien tenía su dominio de acciones delictivas en territorio del Estado de Guanajuato, autoridades federales están alertas por posible reacción criminal de militantes de la banda del Marro, en protesta por su detención. ’fuerzas armadas en estado de alerta’.



(Hay que ser como las estrellas que, aunque parece que desaparecen en la noche oscura ellas se esfuerzan por brillar con todas sus fuerzas), ser felices no tiene precio.)