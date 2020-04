Chalco presenta Plan contra COVID-19

El alcalde Miguel Gutiérrez Morales encabezó la sesión extraordinaria del Comité Municipal de Salud, donde la Jurisdicción Sanitaria Amecameca presentó su Plan de Contingencia por el virus COVID-19, en la reunión se informó que el Hospital General de Chalco, el Hospital Materno Infantil y todos los centros de salud del ISEM ya cuentan con un área específica para tratar a pacientes con sospecha del virus.





En su mensaje, el Alcalde manifestó que el Gobierno de Chalco se ha apegado a la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo que la administración opera con el personal esencial y se decidió cancelar todos los eventos públicos culturales, cívicos y deportivos, además de acatar la disposición del receso escolar. Informó que se reunió con el sector del comercio informal y que conjuntamente decidieron no instalar el tianguis tradicional el próximo viernes 27 de marzo. ’Quiero resaltar la cooperación y voluntad de los líderes del tianguis tradicional han tenido para atender la contingencia. Como mexicanos, están viendo por la salud de todos, lo que agradezco mucho’, destacó Gutiérrez Morales.





’Como responsable del municipio de Chalco, me pongo a la orden del Comité de Salud y de la sociedad para difundir la información y les pido a los diferente sectores que cumplan con las disposiciones, que nos llevarán a que este problema de salud en el país no crezca’, subrayó el Edil. Pidió al Comité mantenerse en comunicación para tener la capacidad de reacción en esta fase dos de la contingencia. Apuntó que se reunirá con las Autoridades Auxiliares para difundir las disposiciones oficiales entre la población y reiteró que el DIF Municipal y los Centros de Atención Social están al servicio de las y los chalquenses.





Por su parte, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria Amecameca, maestra Karla Herrera, informó que en los dos hospitales del Instituto de Salud del Estado de México con sede en Chalco, el Hospital General y el Hospital Materno Infantil y en cada en centro de salud del municipio existe un área específica para tratar a pacientes sospechosos de COVID-19. Recalcó que los guantes y cubrebocas son para uso exclusivo de personal de salud y para pacientes con enfermedades respiratoria. Invitó a la población a seguir con las medidas de prevención como mantenerse en casa, lavarse las manos, hacer estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y desinfectar los espacios de uso comunitario.





La sesión extraordinaria del Comité Municipal de Salud se celebró en atención a lo dispuesto en las Medidas de Prevención aprobadas por el Ayuntamiento de Chalco, en la septuagésima novena sesión de Cabildo, con carácter de ordinaria, el día 20 de marzo de 2020, para evitar o disminuir la probabilidad del contagio del COVID-19. Con esta reunión se fortalece la coordinación del Gobierno de Chalco con las autoridades sanitarias para hacer frente a la contingencia.