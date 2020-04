Chalecos amarillos se saltan las restricciones del coronavirus y salen a protestar en Francia

Las restricciones por el coronavirus no han impedido este sábado que los « chalecos amarillos» salieran este sábado a las calles de París y otras ciudades francesas para protestar en marchas multitudinarias.



Miles de manifestantes desafiaron la prohibición del Gobierno de toda reunión de más de cien personas para luchar contra la expansión del virus. La principal manifestación tuvo lugar en París, donde un grupo de «varios cientos» de manifestantes recorrieron avenidas del sur de la capital como cada sábado desde noviembre de 2018, informa Efe.



La manifestación, que no había recibido la autorización de las autoridades, estuvo rodeada de un nutrido grupo de antidisturbios y acabó con enfrentamientos entre radicales y las fuerzas del orden, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. La Policía realizó casi 1.200 controles, 76 denuncias y 52 arrestos, indicó la Prefectura de Policía.



Los portavoces del movimiento de los «chalecos amarillos» habían pedido a través de las redes sociales «responsabilidad» frente a la crisis sanitaria que atraviesa el país.



Las manifestaciones se produjeron también en otras ciudades del país, que todavía no ha declarado el estado de urgencia y que mantiene abiertos todos los establecimientos comerciales, pese a haber registrado ya al menos 79 muertos y 3.661 contagiados por coronavirus, según el último balance facilitado.





Además, Francia celebra mañana elecciones municipales, que el Gobierno decidió mantener después de que los expertos consideraran que no aumenta el riesgo de extensión de la enfermedad