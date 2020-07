Chamanes de la Política.......

OAXACA: EL MEJOR DESTINO MUNDIAL DE ACUERDO A TRAVEL-LEISURE. BIEN POR LOS TURISTAS QUE SABEN QUE: ’DESDE QUE SE CONOCE LO BUENO, NI LO REGULAR LES GUSTA’.



Sonora no solamente cuenta con una amplia lista de grandes hombres, algunos me comentaban que las condiciones difíciles para desarrollarse y sobrevivir forjaron hombres y mujeres de fuerza y voluntad, en el desierto muchos son los que conocen las historias del chaman; DON JUA MATUS, contadas con detalle por el antropólogo Carlos Castaneda en su serie de libros: ’ LAS ENSEÑANZAS DE DON JUAN’, así se fueron entendiendo que la fuerza que mueve a las gentes y las liga con la naturaleza están determinadas por las energías y de la forma en que los hombres las llegan a controlar por medio del Punto de Encaje, en fin, lo importante en todo esto es, creo, que muchos lograron perder los miedos y dejar a un lado la idea de que su egocentrismo era lo que podía dar paso al desarrollo personal, por esta razón las acciones de todas las enseñanzas se han convertido en clases importantes para una nueva visión así como la serie final de los PASES MÁGICOS o de tensigridad que dieron paso a que muchos pudieran entender en lo personal cómo se compartan esas energías que no vemos, ni cómo entran en la conciencia las otras realidades, así, por medio del humito, del uso de la datura, del peyote, también se fueron ocultando en los libros muchos otros sistemas de despertar esa realidad y dejar la importancia personal a un lado. Ahora, en Sonora, en los tiempos de lluvia, aparecen nuevamente los ’sapos alucinógenos’ de ellos se extrae lo que se llama la ·molécula de Dios’, considerada la sustancia alucinógena más importante, pero seguramente si no saben cómo tomarla se entra no al conocimiento sino a la adicción y esta es peligrosa, como lo son todas las plantas de esa característica, como los mismos hongos dados a conocer con las tomas de doña María Sabina, EN OAXACA.



En Sonora los chamanes tienen una gran formación pero no andan anunciando sus conocimientos ni sus actos, al contrario, tienen enorme discreción y no se prestan a la comercialización de sus conocimientos, por eso es bueno que entendamos que, los buenos, tienen discreción, como los propios políticos y gentes de nivel la deben tener para estar en mejores niveles en sus operaciones normales y tradicionales.



Con esos elementos del Sapo Alucinógeno, dicen, se pueden realizar los ’viajes Cósmicos’ y así, en este caso, tal como lo relata Ernesto Méndez en un artículo referente a este asunto, publicado en Excélsior, comenta que: ’recientemente Mike Tyson, el campeón más joven de los pesos pesados, relató su experiencia de fumar esa substancia cristalizada en las primeras semanas del 2019 en el Desierto de Sonora: ’Me la fumé y todo salió…¡Boom! Mi cerebro funcionó y podía hablar. Me maté a mí mismo y maté a mi ego. Mi vida cambió totalmente’, aseguró el mítico pugilista’…



Y todas esas tendencias naturales, las curaciones de brujos y chamanes, las plantas y los ritos por supuesto que son, en muchos casos, buscados por gentes que creen que de una sola limpia estarán protegidos para todo daño, pensando en que son víctimas de envidias y enemigos que les buscan destruir cuando no se dan cuenta de que ellos mismos provocan esos estados por sus actos cotidianos, en fin, por ejemplo, también hemos leído que el ’líder de los Rodolfos’ pide protección en ritual de Santería o recordamos aquellas historial brutales y sangrientas del grupo de los narco satánicos o las mismas operaciones de muchos políticos a los que les encanta aumentar su poder por medio de esos actos y ahí están las publicaciones de muchos libros que nos hablan del tema, y para decirlo claro, también hemos visto los actos de limpias y protecciones que le han brindado a plena luz y con trasmisión de los eventos al propio presidente López Obrador…



Seguramente en su caso lo hace por un alto sentido del respeto a las tradiciones populares y como una forma de agradecimiento en que esos grupos de la mexicanidad le han brindado apoyo total e incondicional y por si no lo saben, esos grupos, agrupan miles de miles de seguidores de todos los niveles sociales en México, Centro América y Estados Unidos, y en su inmensa mayoría los mexicanos creemos en milagros, en cosas y medicamentos que no sabemos pero que nos dicen pueden servir y pues en esas andanzas, por supuesto que, cuando las gentes ven y observan esos ritos y actos encabezados por el presidente y otros importantes miembros de su gabinete como las que promueven las ’gotitas milagrosas’ que le protegen del coronavirus y del que no la golpeen y la corran de su puesto, pues seguramente pensamos en que es mejor creer que dudar. Algunos amigos me han dicho que están convencidos de que le presidente logró ’embrujar’ a millones de mexicanos y que le dieron, por esa razón, su voto y todos esos argumentos pues son de carcajada, ya no se trata de tréboles, de estampitas, de medallitas y amuletos, al final de cuentas miles de altos funcionarios por si ’las moscas’ los traen de protección y no duden de que cuando llegan a ver a algunos, tenga al lado de ellos alguna jarra o copa de cristal llena de agua, en muchas ocasiones de agua bendita por si las malas vibras y ondas de los que llega, más vale prevenir que lamentar nos dicen, y otros traerán los anillos milagrosos y por ahí cocidos en la ropa algunos más que les protegen en este o de este mundo en el que se mueven con tantas trampas y arenas traicioneras, ya vemos, por ejemplo, que el mismo presidente de la Cámara de Diputados, dijo que: ’si no había trampas en la elección de Morena pues estaba interesado en competir para la presidencia’ y pues así las cosas pues están muy cabrones los temas y más vale buscar las protecciones y las limpias, no sea que suceda como a Duarte, Lozoya y tantos más que entrarán en la lista de los escándalos que vendrán muy pronto a invadir la paz en este país, cosas de la verdadera transformación, pues que caray…