’Follé muy a gusto con tu marido’. Eso le dijo una mujer desde la ventanilla del camión a la amiga que fue a dejarla a la central de autobuses. La amiga le dio las gracias y le hizo un cariñoso gesto de despedida. Ya en marcha el autobús la pasajera que iba al lado de la mujer le preguntó llena de asombro: ’¿Cómo pudo usted decirle a esa señora que folló muy a gusto con su esposo?’. Respondió la otra: ’Aquí entre nos el tipo es un pésimo amante, pero no quise apenar a mi amiga delante de la gente’

En el lecho nupcial el arrobado novio le habló con emoción a su flamante mujercita: ’¡Vida mía: me enamoran tus cabellos, tu frente, tus ojos, tus mejillas, tus labios, tu cuello, tus hombros, tus brazos y tus pies, que tienen la suavidad del terciopelo y la blancura del marfil!’. Comentó la muchacha: ’Te saltaste lo mejor’

El vecino de don Languidio se sorprendió al verlo correr por la calle en una mañana gélida y lluviosa. Lo más extraño era que el provecto señor que no llevaba pantalón ni calzoncillo. Le preguntó la razón de eso. Explicó don Languidio: ’La idea es de mi esposa. Hace unos días salí a correr sin bufanda en una mañana como ésta, y el cuello se me puso duro y rígido’

El joven Libidiano tenía un problema grave: al ir a la cama experimentaba una tumefacción de entrepierna que no lo dejaba dormir. Un médico le aconsejó: ’La autosugestión puede servirle para evitar ese inconveniente. Ya en la cama dígale usted una y otra vez a la aludida parte: ‘Duérmete

Duérmete

’. Ese procedimiento hipnótico hará que la tumefacción desaparezca’. Aquella misma noche Libidiano puso en práctica el consejo. Dirigiendo sus palabras hacia abajo comenzó a decir: ’Duérmete

Duérmete

’. En eso sonó el teléfono. Una amiguita le llamaba para decirle que estaba en camino a su departamento para pasar con él un agradable rato. De inmediato Libidiano le habló a la parte que tenía ya dormida: ’¡Despiértate rápido! ¡Despiértate!’

FIN.