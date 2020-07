Chao presenta tema en honor al personal que lucha contra el COVID 19

En el marco de una exitosa noche de concierto On Line a través de www.livevents.mx Juan Carlos Nieto Chao, ofreció la noche del sábado 18 de julio un nostálgico recorrido musical en una velada que llegó, gracias a la modalidad de conciertos virtuales, hasta distintas latitudes como su natal España, Brasil, Colombia y por supuesto, despertó enormes recuerdos y emociones entre sus seguidores a lo largo de la República Mexicana; logrando así, el entorno perfecto para presentar un nuevo corte bajo el nombre de Vacunas De Amor.



Es de esta forma que Chao, da continuidad a una exitosa carrera en la industria musical, lanzando ahora un tema que conjunta inspiración y una profunda reflexión de agradecimiento a los cuerpos médicos y de salud que luchan día con día en primera línea contra el COVID 19. Vacunas De Amor, amén de rendir un merecido homenaje a los trabajadores de los hospitales que combaten frontalmente la pandemia, suma el espíritu altruista de su autor al destinar el total de ingresos que la pieza musical recaude, directamente al Voluntariado del Hospital General De México – Dr. Eduardo Liceaga.



Y si bien los tiempos de emergencia sanitaria derivados del Coronavirus han resultado por demás complicados y agotadores para el personal de salud, Vacunas De Amor, busca ofrecer un emotivo reconocimiento a las extenuantes jornadas y sacrificios de médicos, enfermeros, sanitarios y demás guerreros, que no se doblegan ante el virus y entregan día a día lo mejor de sí. ’Gracias por cuidar de mi vida, gracias héroe con mascarilla. Sonriendo con los ojos nos vas recetando Vacunas De Amor…’



La recepción de Vacuna de Amor ha sido tan positiva entre el sector médico, que incluso parte del personal perteneciente al Hospital General Eduardo Liceaga, entre los que destacan el Dr. Rafael Navarro y la Dra. Karina Ruíz, entonan algunas estrofas y coros en el corte musical; convirtiéndose así, en parte integral de una pieza que ha nacido para reconocer su encomiable labor.



Busca Vacunas De Amor y no dejes de cuidar y proteger tu entorno, ya que la batalla la ganamos todos con actitud, responsabilidad y compromiso.