Chapingo: brazo académico del proyecto de la gobernadora mexiquense

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) participa como brazo académico del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, aportando soluciones científicas y tecnológicas de alto impacto para atender los desafíos estratégicos de la entidad.



La Administración Central de la UACh (2023-2027), al frente del Dr. Angel Garduño García, Rector, contribuye aportando recursos humanos, investigación aplicada y transferencia tecnológica, en consonancia con el modelo de gobernanza de la Maestra Delfina Gómez que prioriza: Cero Corrupción, Bienestar Ambiental y Acceso Universal al Agua, Desarrollo Económico, Igualdad de Género, Desarrollo Sostenible y Construcción de la Paz y Seguridad.



En colaboración con la Secretaría del Agua del Estado de México, la UACh desarrolla acciones visibles, medibles y sostenibles para la restauración hidrológico-ambiental de las cuencas del oriente del Valle de México. La propuesta incluye la actualización de datos agrícolas y volúmenes de extracción del Sistema Lerma, así como estudios integrales orientados a recuperar la funcionalidad ecológica, mejorar la recarga de acuíferos y mitigar los efectos de la sobreexplotación.



Asimismo, en coordinación con la Secretaría del Campo del Estado de México, agricultores y asociaciones de riego de municipios como Zumpango, Teotihuacán, Amecameca y Texcoco reciben asesoría y capacitación técnica de profesores-investigadores de la UACh, fortaleciendo la gestión integral del agua en beneficio directo de las comunidades rurales.



Esta materia de colaboración tecnológico-agropecuaria y académica, las y los estudiantes del Departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola (DIMA) de la Universidad Autónoma Chapingo, realizan estancias pre-profesionales y servicio social en el municipio de San Salvador Atenco, con el objetivo de incidir en la producción de granos básicos, alga espirulina, recolección de ahuautle, tequesquite y sal de tierra, entre otras actividades del sector primario.



En alianza con la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (CONACCA), la UACh impulsa un proyecto integral de transformación de mercados de abasto, que iniciará las centrales de abastos de Ecatepec, Tecámac y Chicoloapan, del estado de México, abordando problemas como pérdidas en campo y desperdicio alimentario.



Los especialistas de Chapingo pondrán a disposición de los mercados y centrales de abastos la planificación agrícola, la automatización de procesos, la gestión eficiente de recursos, el aprovechamiento de desechos orgánicos, la bioconversión, la economía circular, la inocuidad alimentaria, la generación de productos de alto valor nutricional y la capacitación continua.



Entre las propuestas destaca la ’Sopa de Vegetales’, iniciativa de innovación social que convierte excedentes en un súper alimento nutritivo, sustentable y accesible, con impactos positivos en nutrición, economía circular y soberanía alimentaria.



Con la certeza que los residuos orgánicos pueden generar valor económico, social y ambiental, Chapingo también ayuda a combatir la pobreza de sectores vulnerables de la población, ante el alza de precios en la canasta básica mexicana, además de pensar en el uso de esta sopa durante desastres naturales.



A través del Departamento de Zootecnia, la UACh lleva a cabo el proyecto ’Chapingo te alimenta en casa’, una iniciativa de producción y comercialización local de leche pasteurizada, fresca, sin manipulación industrial, que sale de los muros de la universidad para su comercialización directa en colonias cercanas a la universidad y el Centro de Texcoco, Estado de México.



La leche que produce en la Granja Experimental de la UACh conserva la grasa natural que produce la vaca, incluyendo proteínas y minerales esenciales. Esto ofrece ventajas nutracéuticas significativas como la presencia de galactosa: esencial para la síntesis de mielina y el desarrollo cerebral de las y los niños.



Por otro lado, la UACh, en coordinación con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), fortalece la vinculación entre comunidad académica y sector productivo, impulsa nuevas investigaciones y promueve la divulgación científica entre la población mexiquense.



Además, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de México, Chapingo desarrolla programas de difusión cultural y reconoce a las mujeres indígenas como portadoras de tradición y cultura, consolidando su papel como actor integral en la construcción del tejido social mexiquense.



