Chapingo ofrece a Sheinbaum proyectos del maíz nativo en México

Tras el anuncio de la creación del programa Sin maíz no hay país, impulsado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y la Dirección General de Alimentación para el Bienestar, de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), acuerdan la instalación de mesas de trabajo para el desarrollo y aplicación de proyectos de investigación, a favor de la protección de las razas de maíz nativo en México.



Dicho compromiso es resultado de la reunión de trabajo entre el Dr. Angel Garduño García, Rector; la Mtra. María Luisa Albores González, Directora General de Alimentación para el Bienestar, y equipos de colaboradores, el 30 de septiembre, en la Sala de Directores.



Los investigadores del Proyecto de Producción de Generación de Germoplasma de Maíz, adscrito al Programa Institucional de Producción de Semillas (PIPS); el Dr. Rafael Ortega Paczka, profesor investigador y el Dr. Jorge Víctor Prado Hernández, Coordinador General de Estudios de Posgrado de la UACh, participaron con la exposición de proyectos y líneas de investigación desarrolladas en Chapingo.



El Dr. Romel Olivares Gutiérrez, Doctor en Problemas Económico Agroindustriales y profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, explicó que como parte del ’Proyecto de Producción de Generación de Germoplasma de Maíz’ se ha trabajado en la generación de variedades precoces de maíz y validando métodos para incrementar la productividad, sin riesgos para el ecosistema.



Entre los resultados de 2024 se encuentran líneas 28 híbridos sobresalientes en proliferación, rendimiento y precocidad de maíz amarillo; 3 variedades de polinización libre de azul; 1 variedad sobresaliente de blanco y 1 variedad sobresaliente de púrpura.



Asimismo, el Dr. Romel Olivares destacó el impulso a la figura de custodios preservar, cultivar, resguardar y transmitir las semillas nativas de maíz, muchas de ellas heredadas por generaciones. En este sentido, las y los alumnos de la UACh aportarán materiales nativos traídos de sus comunidades, como parte de un programa piloto iniciado en 2025. Además, se ha trabajado con maíces azules y púrpuras evaluando las propiedades nutracéuticas de los maíces nativos.



El Dr. Rafael Ortega Paczka presentó las variedades de maíz amarillo, morado y crema denominados "Estrella", "Celeste" y "Eloísa". También destacó la importancia de promover un movimiento centrado en maíces criollos respaldado por una serie de políticas públicas enfocadas al fomento de la autosuficiencia y soberanía alimentaria nacional y comunitaria basada en la producción sostenible de maíces de buena calidad.



Por su parte, el Dr. Jorge Víctor Prado Hernández, Coordinador General de Estudios de Posgrado de la UACh, indicó que la Dirección General de Investigación Posgrado y Servicio reporta 143 proyectos relacionados con maíz, de ellos son 26 investigaciones enfocadas en maíz criollo.



Además, en los últimos 10 años la UACh ha impulsado proyectos que van desde la protección campesina de maíz nativo hasta la caracterización de maíz azul y negro y diversidad genética para la sequía; pasando por los estudios de parcelas demostrativas de maíz criollo resistente a enfermedades.



El diálogo permitió identificar áreas de colaboración conjunta, con miras a fortalecer la soberanía alimentaria, promover el uso responsable de las semillas nativas y apoyar de manera directa a las comunidades campesinas que mantienen viva la riqueza genética y cultural del maíz en México.



Finalmente se explicó que las mesas de trabajo entre especialistas de la UACh y Alimentación para el Bienestar darán paso al desarrollo de propuestas a corto, mediano y largo plazo que serán presentadas como resultado de la alianza entre gobierno y academia, a la Dra. Claudia Sheinbaum.





