Chapingo ofrece asesoría a mujeres para crianza de gallinas en libertad

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh), en colaboración con jefas de familias -mujeres campesinas de las comunidades rurales de los estados de Tlaxcala y Puebla-, impulsan la transformación de la cría de aves de postura, con el objetivo de conseguir productos como el huevo y la carne más saludables para el consumo humano y obtener el bienestar animal en la industria avícola.



El experimento arrancó con cinco jefas de familia que incursionaron en la cría de gallinas en libertad.



Por conducto de la UACh, las mujeres llevaron capacitación, asesoría técnica y acompañamiento para la autogestión de una producción avícola libre de jaulas, como parte del proyecto: ’Producción de huevo campero: un modelo de cría de gallinas en libertad para promover la autonomía alimentaria en México’, liderado por la Dra. Elvia López Pérez, investigadora adscrita al Departamento de Zootecnia de la UACh.



Los especialistas buscaron reducir la tensión de las gallinas, evaluar la producción y analizar las características físicas y químicas de los huevos. Los expertos también evaluaron diversas líneas genéticas de aves en pastoreo y confinamiento, formularon dietas nutritivas y exploraron prácticas tradicionales para el manejo de enfermedades aviares.



Este proyecto, enfocado en la cría sustentable de gallinas de postura en condiciones de bienestar animal, demostró ser un modelo exitoso para impulsar la autosuficiencia alimentaria en comunidades rurales. Asimismo, fue significativa la integración de conocimientos tradicionales de las productoras, como el uso de cominos, cenizas y epazote de zorrillo contra ácaros rojos, en el manejo de las aves.



La Dra. Elvia López Pérez relata que ’las visitas periódicas y la asesoría técnica de la UACh demostraron ser elementos clave en el éxito del estudio con un aumento significativo en la tasa de postura entre las familias que recibieron este apoyo, experimentando el aumento del 80% en la actividad de postura de las aves de las productoras capacitadas con asesoría técnica vs un 50% para las gallinas de las productoras que no recibieron asesoría técnica’.



Las mujeres rurales, de escasos recursos, recibieron la donación de materiales para la construcción de gallineros siempre y cuando no contaran con algún corral. En otros casos la familia se encargó de la construcción del corral por medios propios. En las áreas propuestas por los especialistas las gallinas tuvieron un espacio para estar al aire libre o apacentar, así como una zona donde las aves podían dormir y llevar a cabo la postura del huevo.



’La UACh compró 400 pollas: 200 fueron donadas y el resto se mantuvieron para los fines experimentales. De esta forma, fueron dispensadas 200 pollas de seis semanas de edad, en buenas condiciones y vacunadas contra Newcastle e influenza. La cantidad de pollas entregadas fue diferente debido a las dimensiones de los espacios que las propias familias tenían para recibir y cuidar a las gallinas’, indicó la especialista.



Entre los resultados de la investigación destaca que una madre de familia, productora, logró comercializar el excedente de huevos con éxito, generando ingresos adicionales y destacando el potencial económico de este enfoque de producción al aire libre.



De manera integral se estableció un módulo de producción de huevo campero en la Granja Experimental, administrada por el departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, donde se supervisan y mejoran las actividades de investigación y capacitación. Este espacio incluye áreas de pastoreo con praderas de alfalfa, comederos automatizados y sistemas de agua para fomentar un entorno óptimo para las aves en libertad.



Con este enfoque innovador la Universidad Autónoma Chapingo no sólo promueve la autonomía alimentaria, sino que también cambia el paradigma en la cría de gallinas de postura hacia prácticas más sustentables y económicamente viables.