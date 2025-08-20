Chapingo y secretaría del agua firman convenio para resolver problemas hídricos

Con el propósito de fortalecer la gestión integral del agua y promover soluciones técnicas y sociales que garanticen el acceso y uso eficiente del recurso hídrico, la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y la Secretaría del Agua del Estado de México firmaron un convenio de colaboración que dará paso a una serie de acciones visibles, medibles y sostenibles como la restauración hidrológico-ambiental de las cuencas del oriente del Valle de México, entre otras propuestas, a favor de las y los mexiquenses.



Este acuerdo establece una plataforma de trabajo conjunto a través de proyectos, estudios, capacitación, transferencia de tecnología y atención a usuarios en materia de aprovechamiento hídrico, considerando todas las fuentes, condiciones y usos del agua, para que productores, comunidades y autoridades dispongan de herramientas actualizadas para afrontar las crisis del sector hídrico.



La firma de convenio fue realizada --el 14 de agosto de 2025--, por el Dr. Angel Garduño García, Rector de la UACh, y el Ing. José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua, acompañados en el presiduim por los responsables de enlace: el Dr. Samuel Pérez Nieto, Director General de Patrimonio y Finanzas de la UACh y la Ing. Margarita del Consuelo Arias Osorio, Directora General de Operación y Obra de la Secretaría.



El Dr. Angel Garduño García, Rector de la UACh, dio la bienvenido a los presentes y agradeció la confianza depositada en Chapingo, al tiempo de enviar un saludo a la Maestra Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora Constitucional del Estado de México. ’Hoy se sientan las bases para una cooperación más estrecha entre la Universidad Autónoma Chapingo y la Secretaría del Agua que permitirá atender y dar solución a las grandes problemáticas específicas en temas del agua y en temas inherentes a la agricultura; problemáticas que se viven actualmente en el Estado de México y el país.



De acuerdo con el Rector Garduño: ’La UACh participará con la experiencia, capacidad, infraestructura y capital humano especializado con el que se cuenta, se colaborará atendiendo problemas específicos para un uso y manejo eficiente y sustentable del agua, que promueva el desarrollo rural territorial de la población mexiquense’.





El convenio permitirá articular capacidades académicas, de investigación y operativas para dar respuesta a problemáticas estratégicas del sector hídrico, impulsando la optimización de la infraestructura de riego, la implementación de tecnologías de reúso y tratamiento de aguas, el diagnóstico y manejo sustentable de acuíferos y cuerpos superficiales, así como la capacitación técnica dirigida a productores, asociaciones de usuarios y organismos operadores.



La Universidad Autónoma Chapingo presentó propuestas técnicas orientadas a fortalecer la gestión y sustentabilidad de los recursos hídricos en el Estado de México, que incluyen la actualización de las superficies agrícolas y de los volúmenes de agua extraídos de los pozos de riego del Sistema Lerma, con el fin de contar con información precisa para una planificación eficiente y equitativa del recurso.



Asimismo, los especialistas de Chapingo, liderados por el Dr. Samuel Pérez Nieto, realizaron un estudio integral para la restauración hidrológico-ambiental de las cuencas ubicadas en el oriente del Valle de México, el cual busca recuperar la funcionalidad ecológica de estos sistemas, mejorar la recarga de acuíferos y mitigar los impactos derivados de la sobreexplotación y el deterioro ambiental.



Por su parte, Ing. José Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua, destacó que esta firma de convenio establece los objetivos, mecanismos, tiempos y alcance para pasar de la planeación a los resultados y vincular directamente el conocimiento académico con las necesidades concretas de las y los mexiquenses.



’La Secretaría del Agua pone sobre la mesa la visión territorial, la articulación institucional y la cercanía con las comunidades, sabemos que con esta alianza podemos hacer que la investigación se convierta en soluciones prácticas para afrontar retos como las lluvias extraordinarias y sequías; conseguir el uso eficiente del riego agrícola y de zonas urbanas o la restauración de ecosistemas que son fuente y reguladores del agua.