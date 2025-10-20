Chapingo y secretaría del bienestar firman convenio para fortalecer programa sembrando vida

La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, con el propósito de articular esfuerzos académicos, científicos y sociales en favor del desarrollo rural, la inclusión productiva y la sustentabilidad ambiental, en defender la soberanía alimentaria, la autonomía territorial y la protección del patrimonio biocultural del país.



El acuerdo fue suscrito por el Dr. Angel Garduño García, Rector de la Universidad Autónoma Chapingo, y por la Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez, Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, el 20 de octubre en las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar, vinculando a la comunidad universitaria con las personas derechohabientes del Programa Sembrando Vida.

.

El Rector Garduño García dijo que ’el trabajo que está realizando actualmente la ingeniera Columba López en la Subsecretaría: es un trabajo concreto, dirigido, específico y con objetivos muy claros, lo cual es digno de reconocimiento. Esto nos permite tomar decisiones con información de campo y con datos provenientes directamente de la base.



’Chapingo aporta su experiencia en investigación, formación y extensión agrícola para fortalecer los proyectos que benefician directamente a los productores, especialmente a los provenientes de pueblos originarios, que hoy representan más del 55% de nuestro nuevo ingreso. Ello, impulsará a que nuestros alumnos apoyen a sus comunidades’.



Esta alianza –indicó el Rector de la UACh--, reafirma la misión histórica de la Universidad Autónoma Chapingo como institución del Estado mexicano al servicio del pueblo. ’Agradecemos la coordinación que hace posible esta colaboración efectiva y reiteramos nuestro compromiso para reforzar las iniciativas con impacto real en el campo mexicano, en concordancia con el Gobierno Federal’, indicó el Dr. Garduño.



La colaboración con la Secretaría de Bienestar permitirá que los saberes y capacidades técnicas generadas en la universidad se traduzcan en proyectos productivos y ecosistémicos que beneficien directamente a las y los campesinos participantes del Programa Sembrando Vida.



Chapingo contribuirá a fortalecer los sistemas agroforestales, la milpa intercalada entre árboles frutales y la agroecología, mediante acciones de docencia, investigación, servicio social y vinculación comunitaria.



Entre otras de las líneas de acción destacan la asesoría técnica y académica para proyectos productivos sustentables, la preservación de semillas nativas, el diseño de planes de manejo agroecológico, la certificación orgánica de productos y la promoción de cadenas cortas de valor y cooperativismo.



Otro eje esencial del convenio es la formulación y evaluación de proyectos productivos, elaboración de planes para la certificación de productos orgánicos, diseño de productos alimenticios y sus procesos agroindustriales.



Además del diseño de embalaje y etiquetado, diseño de rutas de logística agroalimentarias, diseño y operación de centros de acopio y logística de para el manejo postcosecha de productos. Todo esto se traduce en la aplicación de la ciencia agropecuaria y el conocimiento técnico en desarrollo económico concreto para las comunidades rurales.



Finalmente, el Dr. Angel Garduño García, Rector, agradeció al ingeniero Gerardo Noriega Altamirano, profesor-investigador, quien ha fungido como enlace hasta el momento, y así continuará por parte de la UACh.



Por su parte, la Subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural detalló que el convenio firmado busca transformar el desarrollo rural desde una visión integral. Un eje clave es la participación de las mujeres, promoviendo el uso de maquinaria agrícola que les permita optimizar su tiempo, profesionalizar sus labores y acceder a técnicas modernas, fortaleciendo así la igualdad de oportunidades en el campo.



Asimismo, la Ing. Columba López Gutiérrez informó que a través de este instrumento se incorporarán al programa Sembrando Vida especialistas en suelos, fitotecnia, parasitología y agroecología. Destacando que para el año 2026, los ingenieros forestales también serán considerados como técnicos del programa social.