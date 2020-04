Charla Patricia Bárcenas de su carrera como una de las máximas figuras del Powerlifting

• Tiene 24 años de carrera deportiva, en los cuales ha ganado medallas de plata y bronce en Juegos Paralímpicos.



Texcoco, Estado de México, .- Pese a la pandemia por COVID-19, que ha afectado a nivel internacional al mundo deportivo, la halterista paraolímpica mexiquense Perla Patricia Bárcenas, una de las máximas figuras del deporte powerlifting o levantamiento de potencia, ha tenido que continuar con su preparación deportiva.



Con 24 años de carrera deportiva, Perla Patricia cuenta dentro de sus logros haber sido acreedora, en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, de medalla de plata, y medallas de bronce en Pekín 2008 y Londres 2012, además de que en los Juegos Parapanamericanos ha dado a México preseas doradas en las ediciones de Brasil 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019, aunado a campeonatos mundiales, donde ha establecido récords continentales y mundiales.



Tokio 2020 suponía un reto más para su carrera, pues ya tenía su clasificación en la bolsa al estar dentro de los ocho mejores atletas de powerlifting del mundo, al ocupar el cuarto lugar.



’Desafortunadamente se tuvieron que posponer los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, pero agradezco y aplaudo la decisión, tanto como la del Comité Olímpico Internacional y del Comité Paralímpico Internacional, porque finalmente, lo importante es que están preservando la salud de los deportistas’, puntualizó.



Señaló que su entrenamiento no se detiene, pues la Conade, a través del área de deporte adaptado, junto con la Federación a la que pertenece y el Comité Paralímpico, le prestaron el equipo.



’Aún sigo soñando por pelear ese oro paralímpico, sigo con esa meta, tengo medalla de plata y medalla de bronce en diferentes Juegos Paralímpicos, ya les he ganado a estas compañeras en campeonatos del mundo y en diversos eventos internacionales, me han ganado, les he ganado, una a otra, pero en mi caso no he coincidido en ganar oro en Juegos Paralímpicos, ya lo he logrado en mundiales, sigo con el sueño, la meta y el objetivo de lograr en algún momento ganar esa medalla.



’Para lograr ese objetivo siempre trato de estar en trabajo psicológico, para estar bien centrada en lo que quiero y, sobre todo, no perder las ruedas del piso, porque es importante darle el reconocimiento a todas las personas, valorar a tu patria, país, tu bandera, tu raza, la verdad es algo privilegiada de ser mexicana’, indicó.



Cuando inició su carrera deportiva, en 1996, era prácticamente la única mujer en el gimnasio, y recuerda que tenía que esperarse a que los hombres desocuparan los aparatos, las mancuernas o la banca, por lo que llegaba muy tarde a su casa, teniendo que utilizar transporte público, pero siempre con el ánimo y el sueño de triunfar.



’El hecho de ser mujer y deportista paralímpica, la verdad es que hay menos reconocimiento y bueno una serie de circunstancias que afectan a las mujeres paralímpicas, pero con el tiempo, yo creo que poco a poco el deporte en general ha ganado terreno y espacio para nosotras’, comentó.



Enfatizó que el deporte debe ser una actividad esencial en la vida del ser humano para evitar la violencia, ya que deja valores como trabajar en equipo, alcanzar metas y objetivos, los cuales con el tiempo, transforman cualquier área de la vida.



Si bien aún no piensa en el retiro, mantenerse unida al deporte después de dejar la práctica del powerlifting, la ha llevado a estudiar derecho deportivo y derecho internacional en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde sólo le falta año y medio para terminar.



’He entregado muchos años de mi vida al deporte y no me veo sin estar cerca de él, sé que en algún momento tendrá que estar aportando a éste desde otra trinchera’, afirmó.



Su objetivo es profesionalizar a los deportistas, pues muchas veces desconocen qué es ser un deportista de alto rendimiento, no están informados de sus derechos ni conocen sus obligaciones.



’Menos saben que los arreglos de los lineamientos internacionales, solamente lo aprendes hasta que llegas al alto rendimiento, dentro de lo que vives, pero jamás nadie te lo explica, hasta ahora son pocos abogados en derecho deportivo’, dijo.



Patricia Bárcenas también forma parte del Museo del Deporte Edoméx, localizado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.



’Es un honor estar entre tantos deportistas destacados del municipio y del Estado de México, queda como parte de la historia, ya en un lugar fijo, permanente, muy bonito, muy representativo, no solamente para mí sino para toda mi familia’, finalizó.



El powerlinfting consiste en levantar el mayor peso posible en el press de banca o acostado, quien levanta más kilos gana y se necesita tener mucha fuerza en la caja torácica, pecho y brazos.