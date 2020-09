Charlan acerca de la construcción de un deportista durante conferencia virtual 3.0

Reconocen importancia de padres de familia y entrenadores en el proceso deportivo de una persona.



Zinacantepec Estado de México, 4 de septiembre de 2020. La Secretaría de Cultura y Deporte trabaja de la mano de las y los deportistas mexiquenses que representan a la entidad en competencias nacionales y al país en las internacionales; este acompañamiento ha permitido ver que el apoyo de su familia y de los entrenadores es fundamental para lograr sus metas.



Para que la población pueda conocer más de cerca cómo se forma un deportista de alto rendimiento, la dependencia estatal realizó el conversatorio ’La construcción de un deportista’, en el marco del programa ’En la intimidad del deporte’, que se presenta cada semana a través de las redes sociales de la Secretaría, en @CulturaEdomex.



Como parte de las actividades de Cultura y Deporte en un Clic 3.0, esta amena charla, conducida por Mario Martínez Tello, tuvo como invitados al medallista olímpico en Río de Janeiro 2016, Ismael Hernández Uscanga, el entrenador de natación, Rodolfo Zarco, y Margarita Maldonado, mamá de Daniela Velasco Maldonado, quien fue medallista paralímpica en Londres 2012.



Los panelistas opinaron acerca de los procesos que tiene que seguir un atleta para llegar a la alta competencia, que lo convertirán en un campeón, y destacaron la importancia que los papás y entrenadores tienen durante el difícil camino en la construcción de una carrera exitosa.



Ismael detalló que, para que un atleta alcance el éxito, se requiere de un trabajo en conjunto del entrenador y el deportista, ya que es este último el que refleja el esfuerzo de todo un equipo de muchos años.



Consideró que no hay gran atleta sin gran entrenador y no hay entrenador que sea reconocido por todas sus habilidades sin un atleta.



’Es un binomio que se hace, una gran mancuerna de entrenadores y atletas, es la suma de esfuerzos que da resultados y eso fue lo que a mí me tocó’, puntualizó.



Por su parte, el entrenar Rodolfo Zarco también habló de la labor de los responsables de niñas y niños para encaminarlos a la actividad física, primero como algo lúdico, para después pasar a un entrenamiento más formal, hasta que alcancen la alta competencia.



’Aquí lo importante es el impulso de los padres, que motiven y estimulen a sus hijos a llevarlos a una actividad física, yo creo que vienen desde los bebés donde hay una estimulación temprana; hay algunos deportes, como la danza o la gimnasia, que empiezan desde temprana edad, cuatro cinco y seis años.



’Pueden aprender y disfrutar muchos deportes, puede meterlos a futbol, basquetbol, natación que es básico, es un seguro de vida. A los 12 años tienen que empezar a dominar algún deporte como actividad, no como un atleta de alto rendimiento y, después, ir buscando poco a poco dónde se desarrolle y en lo que el niño se sienta a gusto’, comentó Zarco.



Los tres panelistas vieron, en aspectos como la comunicación, un elemento importante que no sólo los lleva a tener los resultados esperados, sino que también crea importantes lazos y una familia deportiva.



’Durante años y años, desde los 18 hasta los 26, hicimos casi un tipo de familia y estoy seguro y convencido de que cada uno de ellos fue autor intelectual en la hazaña histórica que se vivió en Río de Janeiro 2016.



’Tenía que demostrarme a mí de lo que era capaz, tenía que demostrarle a México de lo que era capaz, de mostrarle a mi familia, a todos los que habían creído en mí, pero sobre todo también a los entrenadores y cuando crucé la meta en Río, lo primero que vino a mi mente fue un ’lo logramos’, no ’lo logré’, porque ningún atleta de alto rendimiento se hace y llega solo, es el trabajo en equipo y la suma de esfuerzos la que hace que se generen grandes resultados’, indicó Hernández Uscanga.



Finalmente, Margarita Maldonado consideró que, en el caso de una atleta con discapacidad, como su hija, además se tienen que sumar esfuerzos por parte de otras personas, como la familia y todo un equipo multidisciplinario.



’En el caso de Dany es un poquito más complicado porque ella sí necesita alguien que todo el tiempo con ella, pues padrísimo, aunque como dice Ismael, es equipo, pero aquí en casa parte del equipo multidisciplinario es toda la familia’, declaró la señora Maldonado.



La Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México invita a no perderse, todos los miércoles ’En la intimidad del deporte’, transmitido por Facebook y Twitter, en @CulturaEdomex.