Charlan acerca del papel de la mujer judía en la edad media

• Explica Teresa Arias Bautista detalles que determinan a la mujer judía.



Toluca, Estado de México, .- Como parte de la programación digital que la Secretaría de Cultura y Turismo presenta, están los contenidos que transmiten a través del programa Cultura y Deporte en un Click 3.0.



En sus redes sociales, la dependencia acompaña al público en este periodo de contingencia, por ello en la sección Domingos culturales, presentaron una charla en torno a la mujer judía.



En ’El rol de las mujeres judías en la edad media’, Teresa Arias Bautista compartió a detalle la vida de la mujer judía, en el ámbito doméstico y, aunque, no existe un acervo documental amplio para poder describir con mayor exactitud su realidad, muchas acciones son conocidas y estudiadas para mostrar una visión que lleve a reflexionar.



’La vida de la mujer judía era muy distinta a la de la mujer cristiana, y se encontraba más alejada de la vida pública. Aunque ambas estaban educadas para el matrimonio, así como cuidar la casa del marido y preservar la especie’, dijo.



"Los grandes maestros decían: el mundo no puede existir sin hombres ni mujeres, pero dichoso aquel que tiene hijos varones; y desdichado el que tiene hembras", agregó al mostrar la falta de perspectiva de género en ideas de hace muchos años.



Desde su perspectiva, para la mujer musulmana, cristiana y judía sólo existía una realidad, el hombre representaba la máxima autoridad, con lo que se reforzaba el sistema patriarcal.



Explicó también que un judío podía abandonar a su esposa, a través de lo que se conocía como Libelo de repudio, documento que semejaba un acta de divorcio, que contenía los datos del matrimonio y la decisión de éste de expulsarla de su domicilio.



El maltrato y castigo que el hombre podía infringir a la mujer en la edad media, no era tomado en cuenta, sino que se hacía ver como sistema de educación y corrección, así que la mujer era repudiada por no llevar velo, tejer en la calle y tener la voz chillona, entre otros aspectos.



"Las imágenes de la mujer fuerte que se revelan en pasajes antiguos, solamente son estereotipos masculinos de la mujer perfecta, sin embargo, distan mucho de la realidad", agregó.



Con el objetivo de mostrar esta visión y reflexionar sobre los logros para que las mujeres puedan acceder a derechos y libertadores, nunca antes imaginadas, se llevó a cabo esta charla.



