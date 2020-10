Charlan en espíritu deportivo con Ismael Hernández y Juan Pablo Cervantes

Detalla para-atleta Juan Pablo Cervantes el significado que tiene el deporte en su vida.



Zinacantepec, Estado de México, 12 de octubre de 2020. El programa Cultura y Deporte en Clik 3.0, transmitido en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo, presentó la sección Espíritu Deportivo, que contó con dos entrevistas a personalidades del deporte: el medallista olímpico Ismael Hernández Uscanga y el para-atleta Juan Pablo Cervantes García.



Ismael Hernández, quien logró la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, compartió con el público las experiencias para alcanzar sus sueños de niño: estar en el pódium de ganadores en la máxima justa deportiva.



El pentatleta compartió cómo desde pequeño, impulsado por sus padres, buscó una actividad para desarrollarse. Primero en el Futbol y posteriormente en el Baloncesto, disciplinas en las que no obtuvo los resultados esperados, por lo que se enfocó en la natación, que lo llevó a conocer otro deporte, el Pentatlón moderno, disciplina donde cumplió sus expectativas.



’Mi camino en el Pentatlón moderno empieza a los nueve años y siempre fue tratando de jugar a ser un mosquetero. Ser un atleta de alto rendimiento no es fácil, entonces aplaudo a todos los atletas, ser un atleta de alto rendimiento olímpico ya es un logro que se tiene que celebrar y compartir’, declaró el medallista.



Para Ismael, hijo de una médico militar, su disciplina es algo que lo satisface, porque es un deporte que engloba cinco pruebas militares y contó una leyenda de un combatiente del ejército de Napoleón, quien para entregar un mensaje tuvo que poner en práctica la equitación, tiro, esgrima, natación y carrera.



Detalló que en su deporte no entrenan con los equinos, sino que los animales son sorteados por el comité organizador, 15 minutos antes de la prueba, tiempo en el que tiene que relacionarse con el caballo y que esté dispuesto a saltar los obstáculos.



El medallista explicó que desde que supo la fecha de su competencia, un sábado 20 de agosto de 2016, se preparó, ’desde la fecha que califiqué hasta los Juegos Olímpicos, todos los sábados me levantaba con esa idea en la mente, el sábado tiene que ser el mejor día de entrenamiento porque el sábado tiene que ser la mejor competencia de mi vida, cuando uno empieza a mentalizarse, a creérsela, a ser metódico y repetitivo en ese tipo de acciones, la mente empieza a caer en su lugar’.



Una vez alcanzado este objetivo, tuvo que replantearse nuevas metas, posteriormente concluida la maestría en Estados Unidos se le presentó una oportunidad laboral y fue en ese momento que tuvo que afrontar una difícil decisión, continuar su camino en donde ya era reconocido, o empezar en uno donde sería novato, finalmente optó por desarrollarse en la parte laboral, por lo que ahora está cumpliendo otro gran sueño en Nueva York.



Por su parte, Juan Pablo Cervantes García habló acerca de sus experiencias en el deporte adaptado y cómo éste cambió su vida, así como la lucha para alcanzar las metas que se ha fijado, siempre pensando en ganar una medalla en los Juegos Paralímpicos.



El deportista platicó que fue a través de una invitación que conoció el deporte en el cual se ha desarrollado, todo a raíz de un cambio de domicilio.



’Yo lo hice porque ya estaba yéndome por malos pasos y me salvó, en ese momento no fue mucho para mí, fue un hobby, no lo hacía por ganar medallas, no sabía lo que era el deporte y conforme vas ganando medallas juveniles, regionales, ya le vas dando esa importancia’, contó.



Como muchos atletas, su mayor inspiración e ídolo, es su madre y aseguró ’con ella he vivido muchas cosas, en lo deportivo y en la vida, su carácter la admiro mucho, ella es una guerrera, ahora con la pandemia que estamos pasando reflexioné mucho y sé que vida sólo hay una, hay que disfrutarla mucho porque no sabes en qué momento te puede caer la voladora’.



Para concluir una emisión de este programa, se dio a conocer un deporte exclusivo desde su concepción para personas con discapacidad, el Boccia, que practican personas con parálisis cerebral.