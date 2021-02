Charlan expertos acerca de la lucha libre mexicana

Aseguran que los gladiadores aztecas son muy particulares por lo que triunfan en el mundo.



Zinacantepec, Estado de México, 19 de febrero de 2021. En la Intimidad del Deporte, programa que transmite a través de sus redes sociales la Secretaría de Cultura y Turismo, abordó una de las disciplinas deportivas más representativa de la cultura popular mexicana: la Lucha Libre.



En la emisión, que condujo Mario Martínez Tello, se contó con la participación de Juan José Herrera Rodríguez, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Box y Lucha Libre del Estado de México y del gladiador Octagoncito que, como alter ego, tiene a Mini Rey Misterio.



Herrera aseguró que la Lucha Libre mexicana es parte de la cultura nacional y que desde pequeño se adquiere el gusto por este deporte espectáculo, mientras que Octagoncito destacó las características que hacen únicos a los gladiadores aztecas.



’Por su acondicionamiento físico, por su lucha que combina la de ras de lona, la intercolegial, la grecorromana y la aérea, parte de nosotros los mexicanos es que somos unos guerreritos de batalla que al son que nos toquen bailamos", indicó el luchador profesional.



Destacó que, en cuestión de la preparación, es básico entrenar a ras de lona, llaveo contra llaveo, que dijo es lo más fundamental de la lucha mexicana, técnica que explicó se desarrolla al combinar diferentes tipos de lucha.



Octagoncito declaró que el luchador mexicano es respetado en todo el mundo, tanto así que desde otras latitudes acuden al territorio nacional, para aprender las técnicas que aquí se manejan y se combinan, además de que ellos se hacen respetar dentro y fuera del país.



’Un servidor ha ido a Londres, Japón, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica o Panamá, y me ha tocado enfrentar a luchadores de esos lugares, gracias a Dios no ha habido ninguno que le gane a un luchador mexicano, nos hemos defendido a capa y espada y hemos demostrado que la lucha libre mexicana es la mejor del mundo’, puntualizó.



Al respecto, Herrera reiteró que la lucha mexicana es la mejor del mundo, además del papel que juega el público para que este espectáculo sea aún más característico de folclor, es por ello que son muchos los japoneses que acuden a México para observar este deporte.



’El público japonés es muy diferente al público mexicano, el público japonés es un poco más frío, la alegría, el folclor del público en las arenas es irrepetible, no hay en otro país una afición como la mexicana, en Estados Unidos la lucha es un poco más enfocada al show, la lucha libre mexicana realmente es la esencia de la lucha libre en general’, afirmó.



Acerca de cómo funciona este deporte, detalló que existen dos grandes empresas que lo manejan, aunque hay trabajo en otras arenas independientes, cada una con su propio elenco, que hace que se fortalezca esta actividad.



Indicó que el Consejo Mundial de Lucha Libre se formó el 21 de septiembre de 1933, que después se formaron otras empresas hasta llegar a la AAA, la cual le dio la oportunidad a que grandes figuras del pancracio se presentaran diferentes plazas del país.



El Comisionado de Box y Lucha libre en la entidad, consideró que hay grandes íconos dentro de la lucha mexicana que han forjado la historia, como Mil Máscaras, Perro Aguayo, Tinieblas y Blue Demon.



’Ahora ha cambiado, creo que hay muy buenos luchadores, con mucho carisma, que están en el gusto del público, ahí tenemos dos cosas totalmente diferentes, hay pocos luchadores que tienen las dos vertientes como Octagoncito, que es un gran luchador, técnicamente impecable, con la técnica muy depurada y que la gente y los niños lo identifican muy bien’, manifestó.



Herrera Rodríguez expresó que la lucha libre es toda una industria, en la que se ven inmiscuidos además de los promotores, mucha gente que depende económicamente de este espectáculo, como los vendedores de todos los productos.



Explicó que en un año regular son hasta 500 las funciones que se desarrollan en la entidad mexiquense, por lo que espera que pronto el semáforo epidemiológico permita estas actividades, para lo cual ya existe un protocolo para acatar todas las medidas sanitarias.