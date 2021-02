Charlan sobre la importancia del trabajo comunitario y la gestión cultural

• Invitan a adquirir artesanías ya que son parte fundamental de nuestra historia.



Toluca, Estado de México, .- La cambiante realidad necesita métodos de intervención comunitaria que de manera efectiva aporten a la resolución de los conflictos, la definición de las distintas prácticas dentro de los ámbitos técnicos y artísticos, pero, sobre todo, la inclusión del arte y la cultura ya que, sin duda, da como resultado el desarrollo cultural y una mejora en la transformación social.



Este tema fue parte de la charla que presentó la Secretaría de Cultura y Turismo en Cultura y Deporte en Click 3.0 bajo el nombre de ’Trabajo comunitario y gestión cultural, más allá de la agenda institucional’.



A través de las redes sociales, se congregaron los espectadores para conocer las vertientes para el desarrollo comunitario y las propuestas desarrollas y puestas en marcha por Celeste Cruz Avilés, promotora y defensora de los derechos humanos.



’Me autonombro como Morocho Compa, mis papás me nombraron Celeste. Soy originaria de Chicoloapan, mi tierra, mi territorio, muy cerca del Monte Tláloc y Texcoco’, dijo Celeste.



Después de la presentación de lo que ha sido su andar por el trabajo comunitario, explicó que la cultura es ’una dimensión de la vida humana; por ello la acompaña en todos los momentos y en todos los modos de su realización. No sólo en los de su existencia extraordinaria, en los que ella es absolutamente manifiesta, sino también en los de su existencia cotidiana’.



Celeste Cruz recordó que para impulsar nuevas visiones que se adapten a las necesidades de la gente, es que se han creado algunas organizaciones, como a la que ella pertenece, que apoyan a las mujeres artesanas que realizan bordados, teñidos y artesanías, y que, en ese sentido, también buscan empoderarlas.



Hizo hincapié en el gran valor de las piezas que crean estas mujeres, como el textil, desde la persona que lo elabora, el tiempo que se tarda, el proceso por el que pasa y, por supuesto, no regatear en los costos.



’Otra de las cosas que intentamos no perder de vista es la escucha activa y atenta de lo que ellas nos quieren decir, sus intereses, inquietudes, todo con la intención de que siempre estén a gusto’, agregó Celeste.



También mencionó que, durante este proceso de pandemia trabajan en sus bordados, los que plasman en cubrebocas para vender al público, así como en espacios virtuales ofrecen sus productos y realizar pedidos de la misma manera.



Finalmente, Celeste invitó a los espectadores a seguir la página, @sohuame Tlazonkime, para conocer los productos que tienen a la venta.