Charolean trabajadores de Mineral de la Reforma antes de dejar el cargo

Mediante Denuncia Ciudadana, inconformes dieron a conocer que pese a que están a pocos meses de irse, los trabajadores del ayuntamiento de Mineral de la Reforma encabezado por el panista Raúl Baños Camacho, charolean con los plásticos que los acreditan como subordinados a la administración para comportarse de forma altanera.

“El señor Raúl (alcalde) tiene conocidos hasta debajo de las orejas de mi perro. Sí, ya cualquier pulga bien comida presume de ser amigo íntimo del señor Baños Camacho y andan charoleando para todo.



Nada más basta con tener un plástico impreso con logotipo de presidencia de Mineral de la Reforma para intentar amedrentar a un servidor.



Quiero señalar al señor Hipólito Islas, que es delegado de la Colonia El Saucillo, por hacer uso indebido de credenciales oficiales.



Ya que, yo siendo trabajador independiente, he sido contratado por el Comité Vecinal de una privada que cuenta con su propio reglamento interno, como cualquier privada.



Pues, este señor Hipólito tiene un conocido dentro de la privada donde trabajo.



Su conocido no paga el servicio de vigilancia, por ende no cuenta con servicio de pluma, pero el vecino es mañoso y da direcciones falsas… la última vez ocuparon la frase, < >.



Cuando los encaro, el señor Hipólito Islas me muestra una credencial que lo acredita como Delegado de la Colonia El Saucillo y le hago la observación de que aún así debe de registrarse para entrar a la privada y que no cuenta con el servicio de pluma para salir.



Ya estando en la salida, a regaña dientes se baja a darse su servicio de pluma y me pregunta <<¿Qué empresa son?>>



Esa pregunta siempre es para poder quejarse, pero lo que no sabía el señor, es que quien me contrato es el Comité vecinal, ellos deciden si ocupan mis servicios o no.



Yo pasé mi queja con el comité y la presidenta del Comité vecinal es también la Delegada de la Privada; así ella hizo lo propio en Presidencia de manera extraoficial.



Pero, ahora resulta que el señor Hipólito y el señor Baños son amigos y se llevan de piquete de ombligo. Incluso amenazaron que pasando la contingencia me van a ir a visitar para arreglar este asunto.



Como comprenderán, esto me tiene muy preocupado, llevo días sin dormir, pensando en el tipo de represalias que tomarán en contra mía y de mi equipo de trabajo.



Gracias por su atención y una disculpa a sus lectores”.



Cabe señalar que la mayor parte de los delegados de las colonias en Mineral de la Reforma ya concluyeron su periodo de representación, faltando la alcaldía a realizar la respectiva convocatoria dado que cuentan con ellos para la renovación del ayuntamiento. Los regidores son comparsas ante esta acción que está fuera de la Ley.