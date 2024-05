Charros y escaramuzas de Texcoco realizan cabalgata de agradecimiento a Nazario Gutiérrez

Más de 14 asociaciones de charros y escaramuzas acompañaron al candidato a la presidencia municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez en la cabalgata de agradecimiento al ser un ’amigo solidario’ con ese sector.



En un ambiente de fiesta por las diferentes calles de la comunidad de Huexotla; caballos, escaramuzas, bandas y gente a pie, anduvieron con ’el amigo del pueblo’, quien reafirmó el compromiso con los texcocanos: ’darles una mejor atención; mi compromiso es claro, no voy a escatimar la atención que se merece Texcoco ¡para nada!’.



El candidato a la presidencia municipal de Texcoco por la coalición ’Sigamos haciendo historia’ integrada por los partidos Movimiento de Regeneraciòn Nacional (MORENA), del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de Mèxico (PVEM), Nazario Gutiérrez Martínez dijo sentirse muy contento de que la gente lo reciba con porras, abrazos y todas las muestras de cariño.



’He atendido todos los sectores, lo que quiere el pueblo de Texcoco es atención del gobernante y por eso desde ahora trato de ser más atento, sobre todo cuando nos apoyan con su voto de confianza, tenemos que atender y entender el valor del agradecimiento nunca se debe de olvidar, si alguien nos brinda la mano y es atento estamos obligados a corresponder’, les dijo a los cientos de vecinos que se congregaron para acompañalo en la cabalgata.



Aseguró que siempre ha sido solidario con la charrería: ’es histórica y me agrada que la practiquen en Texcoco, porque finalmente es una convivencia familiar y trasmiten el conocimiento de ese arte, por lo que el gobernante está obligado a facilitar el que trasmitan ese talento’, puntualizò.



Agregó: ’Ven esperanza de que yo siga siendo solidario cuando sea presidente municipal, me siento satisfecho con la gente y comunidades que me reciben, me pide la gente que no sea como todos, que vienen y piden el voto y no los volvemos a ver, cuando los buscamos nunca nos atienden y cuando tocamos la puerta nunca nos tratal mal, por eso hoy estoy con ustedes, porque son mis amigos y como dice, ¡soy el amigo del pueblo!’.



Asi al grito de ’¡Nazario, Nazario, Nazario!’ y ’¡Presidente, Presidente, Presidente!’, el morenista concluyo su discursos para despues compartir y dialogar mirando a los ojos a los ciudadanos, como a el le gusta.