Che Sudaka concierto en streaming

Che Sudaka ofrecerá concierto único y especial en streaming



El show podrá apreciarse completamente en vivo en México el día domingo 14 de marzo en punto de la 1pm hora de la Ciudad de México, 2pm hora de Nueva York y Miami (8pm hora local de Madrid)



Las entradas podrán ser adquiridas vía Wegow en el siguiente link:



https://www.wegow.com/de-de/streamings/concierto-de-che-sudaka-en-streaming?lang=es#a_aid=rockassproduce







La banda catalana conformada por músicos de Argentina y de Colombia Che Sudaka, anunció su intención de apoyar a las salas de conciertos del Estado Español con un recital en el cual destinarán parte de las ganancias del streaming a todo el colectivo cultural que es empleado en dichos recintos y que los ha apoyado desde sus inicios hace casi 20 años. Con ello, Che Sudaka y la promotora y agencia de representaciones Rockass vuelven a mostrar su solidaridad en tiempos de pandemia global para apoyar una industria que une sus lazos cada vez más fuertes y que se niega a dejarse caer. De este modo, será este próximo Domingo 14 de marzo en punto de la 1pm hora de la Ciudad de México (8pm hora local de Madrid) cuando Che Sudaka haga sonar todo su vendaval de éxitos en la que es una ocasión especial para todos sus fans repartidos alrededor del mundo. Las entradas podrán ser adquiridas vía Wegow en el siguiente link: https://www.wegow.com/de-de/streamings/concierto-de-che-sudaka-en-streaming?lang=es#a_aid=rockassproduce







Estas es una apuesta única y especial para los fans, pues como se decía, el domingo 14 de marzo la comunidad mundial de Che Sudaka tiene una cita para atestiguar el único concierto en directo del grupo que reemplaza el habitual Wintertour Europeo y que se transmitirá vía streaming desde Barcelona, el cual será un concierto de más de 90 minutos de cumbia, reggae y punk, con la posibilidad de compartir la fiesta y conectar energéticamente con la banda en el Chat en Vivo. Con la compra de la entrada le llegará a los fans un enlace y un código personalizado para acceder al concierto o para ver la grabación durante los 7 días siguientes. Además, con acda código adquirido se apoya con un 30% del importe de la entrada a una de las salas de música o promotoras culturales que debían participar en el ’Wintertour 2021’. Che Sudaka quiere mostrar así el fuerte lazo que une a la banda con todo el colectivo cultural que lo ha apoyado durante sus 19 años de carrera musical.







Che Sudaka autodefinen su estilo como punk reggae party en el que además tienen cabida otros ritmos como el hip-hop, el ska y la cumbia. Se formó a principios de la década del 2000 en Barcelona por un grupo de inmigrantes ilegales que ofrecían su música en las calles como medio para ganarse la vida y que habían llegado a la ciudad condal siguiendo la estela de Manu Chao, una de las influencias más fuertes de la formación. El nombre Che Sudaka es la conjunción de dos palabras que son "che" (en mapundungun, la lengua de los Mapuche) que quiere decir "gente" y "sudaka", que es la forma con la que se llama de forma peyorativa en España a la gente procedente de Sudamérica. La conjunción de los dos vocablos forma ’Gente de Sudamérica’. La banda explica que escogió ese nombre de manera irónica y que reírse de ellos mismos convierte la discriminación en un acto estúpido de quien lo practica.







Desde sus inicios, la banda colombo-argentina Che Sudakase convirtieron en una banda de culto. Con sus letras optimistas y rebeldes, su actitud y energía infinitamente positivas en el escenario y su altamente reconocible mezcla de folklore latinoamericano, ska, reggae, punk y elementos electrónicos, Che Sudaka se ha convertido en una de las bandas más queridas en la escena latina alternativa. Tres hermanos que logran detener el tiempo con un acordeón, guitarra acústica, guitalele, samplers y una caja de ritmos. Cada uno de sus conciertos se convierte en una fiesta popular en el aquí y ahora, en un momento de unión y concordia, respeto y amor. Esto es lo que Che Sudaka está defendiendo con su apuesta musical. Los tres músicos sudamericanos, que entonces vivieron en su propia piel la vida del inmigrante sin papeles, han sido invitados a festivales musicales en cuarenta y siete países y han tocado un millar y medio de conciertos por los cinco continentes. Su música se nutre de las culturas populares sudamericanas y de bandas de rock ya legendarias como The Clash, Mano Negra o Los Fabulosos Cadillacs. En el contenido de sus letras se encuentran referencias a grandes cantautores latinoamericanos, especialmente a Facundo Cabral.







En marzo de 2012 la banda cumplió 10 años sobre los escenarios durante los cuales llevaron a cabo cerca de un millar de conciertos, coronándolo participando ése año en el Fuji Rock, en Japón junto a artistas como The Specials y Toots and the Maytals. En febrero de 2016, a un mes de celebrar sus 14 años en la ruta, llegaron a su concierto 1300 con un show en Buenos Aires, Argentina. En noviembre de 2017 lanzan "Almas rebeldes", un disco de estudio con tres temas nuevos y reversiones de algunos clásicos de la banda. Cuentan con colaboraciones de Manu Chao, Amparo Sánchez, Dr. Ring-Ding y Capricornio Man (El Gran Silencio), entre otros. Junto a Manu Chao graban el video de "La Risa Bonita". Ellos han sido merecedores siempre de extraordinarias críticas y han lanzado un puñado de discos que se han vuelto fundamentales entre los que destacan ’Mirando el mundo al revés’ (2007), ’1111 Lives’ (2013), ’Hoy’ (2014) y ’Almas Rebeldes’





(2017) cargados de grandes colaboraciones que han hecho de esta una banda un referente de América Latina en todo el planeta.







La extensa gira ’Wintertour 2021’ que Che Sudaka tiene confirmada por ciudades de toda Europa tendrá que esperar debido a la situación pandémica que está afectando a todas y todos, sin embrago el grupo sigue conectando almas y corazones con su mejor herramienta: la música en directo. Che Sudaka es rebelión, terapia y fiesta. Y cualquiera que haya experimentado en carne propia un concierto en directo del grupo volverá a encontrar la fe en que el bien es mayoría. Este concierto especial podrá apreciarse el día Domingo 14 de Marzo en punto de la 1pm hora de la Ciudad de México, 2pm hora de Nueva York y Miami (8pm hora local de Madrid) y las entradas podrán ser adquiridas vía Wegow en el siguiente link: https://www.wegow.com/de-de/streamings/concierto-de-che-sudaka-en-streaming?lang=es#a_aid=rockassproduce