Sergio ’Checo’ Pérez se lleva el Gran Premio de Sakhir de la Fórmula 1. Es un día histórico para el deporte mexicano. Por primera vez el piloto tapatío termina en primer lugar, más histórico aún de la forma en la que se dio, con un inicio accidentado donde Checo supero a todos sus contrincantes. Increíble."No tengo palabras, espero no estar soñando, esperaba tanto estar en este mometno, 10 años me ha tardado en llegar, es increíble, no sé qué decir. Después de la primera vuelta la carrera estaba casi perdida, pero se trataba de no darse por perdido, remontar, hacer todo lo posible, la suerte no ha estado con nosotros en la temporada, hoy la hemos tenido", fueron las primera palabras de un emocionado Checo tras el primer lugar.