Chicharito: Da tristeza saber cómo se maneja el futbol mexicano

+MLS se convertirá en una de las mejores ligas del mundo, afirma Jonathan dos Santos, compañero del delantero en el Galaxy



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Levantaron ámpula declaraciones del delantero Javier Hernández, 32 años de edad, uno de los jugadores mexicanos más emblemáticos del presente siglo, quien milita en el Galaxy de la liga estadounidense. Aseguró que le ’entristece’ la forma cómo se maneja el futbol en ’nuestro país’. La cual, dijo Chicharito, le fue explicada por el exdefensa Rafael Márquez.



’No soy nadie para dar consejos ni para decir qué hacer o qué no hacer. Simplemente sé que en nuestro México hay muchas cosas que despertar, cambiar y mejorar’, mencionó Hernández después de que le pidieran un consejo para el Sindicato de Futbolistas en México. Palabras que también tienen una connotación política.



En días recientes, Márquez, exintegrante de equipos como Atlas, Barcelona, León, entre otros, afirmó públicamente que ligas como la Major League Soccer (MLS) superarían a la mexicana, toda vez que en el balompié tricolor cada quien ve por sus propios intereses, mientras en el torneo de Estados Unidos todos los equipos tienen el mismo objetivo.



Quizá Márquez y Hernández desconocen que, desde la década de los 60s, el futbol mexicano es controlado férreamente por la dinastía Azcárraga, dueña de Televisa y del club América, entre otros jugosos negocios. Dicha Televisora es la empresa de entretenimiento más importante de habla hispana en el mundo. Además ha organizado los mundiales de 1970 y 1986. También lo hará –con Canadá y Estados Unidos– en 2026.



Las declaraciones de atacante ocurren luego de su paso por los clubes Guadalajara (2006-10), Manchester United F. C. (2010-15), Real Madrid C. F. (2014-15), Bayer 04 Leverkusen (2015-17), West Ham United F. C. (2017-19) y Sevilla F. C.



Por otra parte, Hernández habló sobre el próximo Clásico del Tráfico, entre el Galaxy y el Los Ángeles F.C., en Orlando, Florida, en donde destaca la baja de su compatriota Carlos Vela, referente del equipo rival.



«Lamentablemente, no va a estar su mejor jugador que es Carlos Vela, pero eso también puede ser una ventaja para nosotros», declaró.



Sin embargo, a pesar de la rivalidad deportiva, el Chicharito aseguró que la relación con Vela es buena y lamenta que no haya podido estar en el torneo de verano.



«La relación es impecable, lo quiero mucho, lo admiro mucho. Es una pena que no esté aquí, por la liga, por su equipo y todo lo que conlleva esta burbuja y la intención de que este torneo salga de la mejor manera», añadió Hernández.



Por otro lado, el mediocampista mexicano Jonathan dos Santos, compañero del Chicharito en el Galaxy, consideró que la MLS se convertirá en una de las mejores ligas del mundo en un futuro cercano.



’Será en tres, cuatro o cinco años; estoy contento y no me arrepiento de estar acá’, aseguró.